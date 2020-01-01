Перший розвідувальний корабель Туреччини вийшов на ходові випробування

13:45 24.07.2020   Туреччина

Міністерство оборони Туреччини вивело на випробування в Ізмітську затоку перший турецький розвідувальний корабель Ufuk.

Корабель був спроєктований місцевою STM та побудований на кораблебудівному підприємстві Istanbul Shipyard, передає "Діфенс Експрес".

В основі першого турецького розвідувального корабля Ufuk – проєкт корветів типу Ada військово-морського флоту Туреччини, які будувалися з 2007 по 2019 рік. Разом з тим, Ufuk має іншу основну силову установку та зміни в надбудові.

Довжина корабля становить 99 м, ширина – 14,1 м, осадка – 3,6 м. Водотоннажність Ufuk становить 2400 тонн – на 100 більше, ніж у корветів типу Ada.

На відміну від базового проєкту, Ufuk не має гелікоптерного ангара. Але на ньому встановлена площадка, здатна прийняти гелікоптер вагою до 10 тонн.

Корабель, що вийшов на ходові випробування, поки не має озброєння, але згодом на нього будуть встановлені кулемети. Крім того, Ufuk отримав дизельний двигун, хоча корвети типу Ada були оснащені дизельними та газотурбінними двигунами.


В основі першого турецького розвідувального корабля Ufuk – проєкт корветів типу Ada

Швидкість повного ходу корабля становить 18 вузлів – у корветів типу Ada ця цифра дещо більша, а саме 29 вузлів. Подробиці про склад бортового обладнання корабля поки що не розкриваються.

Очікується, що турецький флот отримає новий корабель до кінця серпня 2020 року – це буде навчально-випробувальне судно, здатне виконувати розвідувальні задачі.



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