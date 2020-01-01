В четверг, 23 июля, два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, полет продолжался более 5 часов. За это время самолеты преодолели около 4500 км, передают FlotProm.

В военном ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута российские бомбардировщики сопровождали истребители МиГ-21 Военно-воздушных сил Румынии.

Ту-22М – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Версия Ту-22М3 принята на вооружение в 1989 году и предназначена для поражения наземных, морских, подвижных и неподвижных целей сверхзвуковыми управляемыми ракетами и авиабомбами с обычным или ядерным зарядом.