США ніколи не сприймуть агресію Росії проти України, - Помпео

13:13 24.07.2020   Україна

США ніколи не сприймуть нападу Росії на суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії. Москва використовує маріонеток для дестабілізації ситуації.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео у своєму зверненні з нагоди 80-річчя Декларації Веллеса, передає посольство США в Україні, передає РБК-Україна.

Він нагадав, що США ніколи не визнавали окупацію Балтійських країн Радянським союзом.

"Сполучені Штати ніколи не приймуть напад Росії на суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії шляхом спроб анексії Криму, підтримки маріонеткових сил, що дестабілізують, на сході України або окупації Абхазії та Південної Осетії", - заявив Помпео.

Зазначимо, декларація Веллеса - це заява, в якій США засудили окупацію Радянським Союзом Естонії, Латвії та Литви, вчинену в червні 1940 року.

Нагадаємо, постійний представник США в ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що РФ має вивести свої війська з території окупованого Донбасу і відновити стабільність у регіоні, оскільки від цього залежить майбутнє не тільки України, але і російського народу.

Раніше США закликали Росію не заважати прогресу в досягненні миру на Донбасі та перейти від озвучених намірів до реальних дій.



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