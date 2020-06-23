На українську ракетну програму додатково виділено 700 млн гривень

13:01 24.07.2020   Україна

Було затверджене відповідне рішення Уряду України щодо додаткового виділення коштів з бюджету.

Таку інформацію оприлюднила заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді в інтерв'ю Defense Express.

За її словами, цьогорічна ракетна програма України "не лише збережена, але й суттєво розширена".

Зокрема, Уряд країни додатково виділив 700 млн гривень в рамках бюджету Мінекономіки для розвитку виробництва ракетного озброєння.

Також було розв'язано нагальні проблеми Державного підприємства "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод" та ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова".

"Кошти… були спрямовані на безпечне зберігання та утилізацію твердого ракетного палива та некондиційного гептилу, що сприятиме не лише стабілізації екологічної ситуації, а й збільшенню кількості робочих місць", - відзначила Світлана Панаіотіді.

Крім того, було підготовлено план з корпоратизації підприємств космічної сфери та розроблено й узгоджено відповідний законопроєкт.

Як повідомлялося раніше, у травні цього року майже 150 млн гривень з резервного фонду Кабмін направив на утилізацію та зберігання рідкого та твердого ракетного палива.



Ще на цю тему:

10:30 21.07.2020
Бронемашину "Дозор-Б" прийнято на озброєння ЗСУ / Фото
17:00 15.07.2020
Ан-26 ВМС України помічений з авіабомбами / Фото
11:30 15.07.2020
Україна хоче купити ще одну партію ударних безпілотників "Байрактар ​​TB2" / Відео
11:00 15.07.2020
В України розроблений високоточний керований ракетний комплекс для бойових гелікоптерів з дальністю 10 км / Відео
15:15 13.07.2020
Цифрові турецькі радіостанції ASELSAN для ЗСУ пройшли перевірку Держспецзв’язку
20:45 09.07.2020
В Україні розробляють авіабомби для безпілотників / Фото
08:15 03.07.2020
КБ "Луч" розробило перший ударний український БПЛА "Сокіл-200" / Відео
12:45 02.07.2020
ЗСУ отримали партію бронетранспортерів / Фото
17:41 30.06.2020
Ракетний комплекс "Нептун" можуть передати ВСУ через півтора місяці
11:30 23.06.2020
"Вільха", "Нептун" та "Дельта": яке високотехнологічне озброєння придбають для Збройних Сил у 2020-2022 роках / Відео
09:15 23.06.2020
Попытки атаковать морскую базу в Новороссийске приведут Украину к «геополитической катастрофе» - росСМИ
08:30 22.06.2020
Українським військовим передали модернізований безпілотник Spectator-M1
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
16:16 24.07.2020
Парламент Болгарії схвалив перестановки в уряді
12:30 24.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники блокували транспортні розв’язки у Софії
14:15 23.07.2020
Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
Всі новини країни
Греція Греція
14:44 24.07.2020
Третій день триває битви з пожежами у грецькому Коринфі
08:45 24.07.2020
Макрон прагне санкцій ЄС за "порушення" у грецьких водах
13:15 23.07.2020
Bild: Меркель предотвратила войну между Грецией и Турцией
12:30 23.07.2020
США и Греция обсудили стратегию противостояния угрозам со стороны России
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
16:42 24.07.2020
В Кремлі кажуть, що знайдуть спосіб добудувати "Північний потік-2", попри нові санкції США
15:45 24.07.2020
У Росії кількість випадків COVID-19 наближається до 800 тисяч
11:45 24.07.2020
Сенат США ухвалив закон із санкціями проти Nord Stream-2
10:45 24.07.2020
США звинуватили Росію у випробуваннях космічної зброї
Всі новини країни
Румунія Румунія
13:31 24.07.2020
Румынские истребители поднимались на сопровождение российских Ту-22М3 над Черным морем
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
17:30 24.07.2020
У Стамбулі святкують перетворення собору Святої Софії на мечеть / Фото
13:45 24.07.2020
Перший розвідувальний корабель Туреччини вийшов на ходові випробування
12:45 24.07.2020
Мусульмани проводять п’ятничні молитви у Святій Софії вперше за 86 років після того, як музей став мечеттю
16:30 23.07.2020
В Турции разработали БПЛА вертикального взлета и посадки / Фото
Всі новини країни
Україна Україна
18:01 24.07.2020
У США занепокоєні порушенням Росією прав людини на Донбасі та в Криму
17:45 24.07.2020
Оккупанты рассказали об испытании новых подводных роботов в Черном море
17:17 24.07.2020
Аннексированный Крым вовлечен в тактические учения Южного военного округа оккупантов
17:01 24.07.2020
В оккупированной Керчи спустили на воду новый малый ракетный корабль
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд