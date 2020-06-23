На українську ракетну програму додатково виділено 700 млн гривень
|13:01 24.07.2020
|Україна
Було затверджене відповідне рішення Уряду України щодо додаткового виділення коштів з бюджету.
Таку інформацію оприлюднила заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді в інтерв'ю Defense Express.
За її словами, цьогорічна ракетна програма України "не лише збережена, але й суттєво розширена".
Зокрема, Уряд країни додатково виділив 700 млн гривень в рамках бюджету Мінекономіки для розвитку виробництва ракетного озброєння.
Також було розв'язано нагальні проблеми Державного підприємства "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод" та ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова".
"Кошти… були спрямовані на безпечне зберігання та утилізацію твердого ракетного палива та некондиційного гептилу, що сприятиме не лише стабілізації екологічної ситуації, а й збільшенню кількості робочих місць", - відзначила Світлана Панаіотіді.
Крім того, було підготовлено план з корпоратизації підприємств космічної сфери та розроблено й узгоджено відповідний законопроєкт.
Як повідомлялося раніше, у травні цього року майже 150 млн гривень з резервного фонду Кабмін направив на утилізацію та зберігання рідкого та твердого ракетного палива.
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