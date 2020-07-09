У п'ятницю, 24 липня, вперше за 86 років в стародавньому соборі Святої Софії в Стамбулі пройде мусульманське богослужіння.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.

Як очікується, у ньому візьме участь турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Старовинні християнські фрески, за повідомленнями, будуть приховані від очей тих, хто молиться.

Очікується, що на площі Султанхамет перед храмом відзначити цю подію зберуться тисячі мусульман. Всередині, через заходи безпеки у зв'язку з пандемією, зможуть перебувати не більше ніж 500 осіб.

Раніше державна рада Туреччини скасувала постанову уряду країни 1935 року про присвоєння будівлі колишнього православного собору, а протягом останніх століть - мечеті, статусу музею. Через кілька годин Ердоган підписав указ про початок проведення там мусульманських богослужінь. Опоненти президента вважають, що таким чином він намагається підняти свій рейтинг.

Турецький лідер пообіцяв, що храм з багатовіковою історією зможуть відвідувати всі, і вхід буде безкоштовним. Проте, у багатьох спостерігачів викликає занепокоєння питання про збереження стародавніх фресок із зображенням християнських святих.

Рішення про перетворення музею у мечеть викликало чимало дискусій як в Туреччині, так і в усьому світі. Проти цього виступили політичні та релігійні діячі в США, Греції та Росії.