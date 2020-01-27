Протести у Болгарії: мітингувальники блокували транспортні розв’язки у Софії
|12:30 24.07.2020
|Болгарія
15-й день протестів проти уряду в Болгарії закінчився без серйозних порушень громадського порядку, однак протестувальники заблокували кілька транспортних розв’язок у столиці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinite.
Після 21.00 у четвер протестувальники розділилися на кілька груп і заблокували кілька важливих транспортних розв’язок, що ускладнило рух транспорту. Заблоковані були 7 перехресть.
Раніше у четвер протестувальники висловлювали невдоволення перестановками в уряді, кидаючи насіння і цукерки в будівлю Ради міністрів.
Вимоги протестувальників залишаються незмінними - відставка уряду і головного прокурора, електронне і дистанційне голосування, а також зміна Конституції Національними зборами.
Організатори також оголосили загальнонаціональну акцію протесту наступної середи о 10.00. Тоді також очікуються блокування доріг.
Нагадаємо, у четвер прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставки міністрів фінансів, економіки, внутрішніх справ і туризму на тлі антиурядових протестів, які охопили країну.
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