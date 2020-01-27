Протести у Болгарії: мітингувальники блокували транспортні розв’язки у Софії

12:30 24.07.2020   Болгарія

15-й день протестів проти уряду в Болгарії закінчився без серйозних порушень громадського порядку, однак протестувальники заблокували кілька транспортних розв’язок у столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinite.

Після 21.00 у четвер протестувальники розділилися на кілька груп і заблокували кілька важливих транспортних розв’язок, що ускладнило рух транспорту. Заблоковані були 7 перехресть.

Раніше у четвер протестувальники висловлювали невдоволення перестановками в уряді, кидаючи насіння і цукерки в будівлю Ради міністрів.

Вимоги протестувальників залишаються незмінними - відставка уряду і головного прокурора, електронне і дистанційне голосування, а також зміна Конституції Національними зборами.

Організатори також оголосили загальнонаціональну акцію протесту наступної середи о 10.00. Тоді також очікуються блокування доріг.

Нагадаємо, у четвер прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставки міністрів фінансів, економіки, внутрішніх справ і туризму на тлі антиурядових протестів, які охопили країну.



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