Накануне второй попытки поднятия затонувшего танкера, 23 июля, произошла очередная утечка нефтепродуктов. После чего АМКУ установила вокруг судна дополнительную линию бонов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает USIonline.

Часть бонового заграждения потеряла натяжение и погрузилась в воду, что и привело к вытеканию остатков нефтепродуктов и загрязнению поверхностных вод, — сообщил министр.

Поэтому были установлены дополнительные боновые заграждения, чтобы не допустить распространения загрязнения акватории.

Сегодня, 24 июля, подрядчик предпримет последнюю попытку поставить судно на киль.

Если она будет неудачной, они передадут нам право начать работы силами АМПУ, и это уже будет наша ответственность, — написал Криклий.

Чиновник добавил, что в воскресенье и понедельник собирается приехать в Одессу.

Напомним, сегодня будут использовать стальные, а не полипропиленовые, как в прошлый раз, тросы, и мощные буксиры. Если все пойдет как надо, далее судно доставят в Черноморск и там разрежут.