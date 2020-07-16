В оккупированном Крыму за сутки COVID-19 выявлена у 18 человек.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил Сергей Аксёнов, - передает Керчь.ФМ.

«За 23 июля на территории Крыма зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 6 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, 2 случая завозных из-за рубежа», – уточнил Аксёнов.

Всего на текущий период на территории оккупированного Крыма зарегистрировано 1 056 случаев COVID-19: 67 из них завозные из-за границы, 106 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 761 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 122 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями, осуществляющими исследования на коронавирусную инфекцию, обследовано 2 159 человек.

Выздоровевших за весь период – 794 человека.