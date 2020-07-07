Після того, як Палата представників напередодні прийняла законопроєкт з оборонним бюджетом США, що передбачає санкції проти російських газопроподів "Північний потік – 2" та "Турецький потік", Сенат у четвер схвалив подібний законодавчий акт.

Тепер обидві версії проєкту закону мають бути узгоджені та відіслані на підпис глави Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Верхня палата Конгресу США у четвер проголосувала переважною більшістю – 86 "за" та лише 14 "проти" законодавчого акту, який формує оборонний бюджет країни на 2021 фінансовий рік. У одній із поправок, прийнятих спочатку в Палаті представників, а потім у Сенаті, передбачено введення санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві двох зазначених російських газопроводів.

Між іншого, проєкт закону передбачає також перейменування військових баз США, названих на честь полководців військ конфедератів – на тлі масових протесів на расовому підґрунті. У цьому питанні категоричну позицію проти зайняв президент Дональд Трамп, пообіцявши накласти вето на документ, якщо він надійде на підпис у такому вигляді.

Голосування як нижній, так і в верхній палаті Конгресу, підтвердили чітку позицію законодавців, що вони готові подолати вето президента тією кількістю голосів, якими був підтриманий цей законодавчий акт.