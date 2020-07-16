Заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв звернувся до Інтерполу через переслідування Російською Федерацією кримських татар.

Про це написали адвокат Володимир Кутовий та сам Муждабаєв у Facebook, передає УНН.

“Направили до Інтерполу превентивну заяву з метою відкрити файл на Айдера Муждабаєва згідно нашої заяви”, — повідомив адвокат. Вони планують вивчати все, що надсилатиме Росія щодо журналіста, а також аргументовано пояснювати та оскаржувати всю неправдиву інформацію.

“Маємо намір доводити міжнародним організаціям той факт, що кримські татари не є терористами, і будь-яка інформація, що направлятиметься з боку Росії до Інтерполу стосовно кримських татар, повинна підлягати найретельнішій перевірці перед ухваленням будь-яких рішень, що стосуються прав та свобод громадян”, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, у травні Айдер Муждабаєв заявив, що проти нього у Росії порушили кримінальну справу за статтею про “публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганду тероризму”. Сам журналіст пов’язує відкриття кримінального провадження з дописом у Facebook про необхідність “рятувати Сенцова”.

Пізніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що політичне переслідування заступника генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдера Муждабаєва є зловживанням Росією антитерористичним законодавством за політичними мотивами.