У Франції завершили розшифровку самописців збитого в Ірані літака МАУ
|11:15 24.07.2020
|Україна
Французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації завершило читання "чорних скриньок" збитого в Ірані пасажирського лайнера Міжнародних авіаліній України.
Про це повідомила пресслужба відомства у Twitter у четвер, 23 липня, передає Укрінформ.
"Аналіз даних мовного самописця (CVR) і реєстратора польотних даних (FDR) завершено після чотирьох днів скоординованих технічних робіт", - зазначено в повідомленні.
Відзначається, що іранське Бюро з розслідування авіаційних подій подякувало французькому бюро за "виконання відмінної прозорої висококваліфікованої роботи".
Також у Бюро безпеки на транспорті (TSB) Канади, громадян і жителів якої було багато серед загиблих пасажирів, підтвердили зняття і попередній аналіз даних із реєстраторів літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу 752.
Про те, що саме було з’ясовано на цей час, не повідомляють. Як пояснили в TSB, відповідно до міжнародних норм, це неможливо без згоди держави, яка веде розслідування, тобто в цьому випадку - Ірану.
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