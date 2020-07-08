Французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації завершило читання "чорних скриньок" збитого в Ірані пасажирського лайнера Міжнародних авіаліній України.

Про це повідомила пресслужба відомства у Twitter у четвер, 23 липня, передає Укрінформ.

"Аналіз даних мовного самописця (CVR) і реєстратора польотних даних (FDR) завершено після чотирьох днів скоординованих технічних робіт", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що іранське Бюро з розслідування авіаційних подій подякувало французькому бюро за "виконання відмінної прозорої висококваліфікованої роботи".

Також у Бюро безпеки на транспорті (TSB) Канади, громадян і жителів якої було багато серед загиблих пасажирів, підтвердили зняття і попередній аналіз даних із реєстраторів літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу 752.

Про те, що саме було з’ясовано на цей час, не повідомляють. Як пояснили в TSB, відповідно до міжнародних норм, це неможливо без згоди держави, яка веде розслідування, тобто в цьому випадку - Ірану.