Група Нафтогаз розпочала буріння нової свердловини на Стрілковому родовищі.

Про це повідомив у Фейсбук голова “Нафтогазу” Андрій Коболєв, передає "Новый Визит".

Проектний дебіт свердловини 40 тис. м куб на добу. Це особливий проект для Нафтогазу — видобутий газ призначається для безперебійного забезпечення газом Генічеська та Геніческого району, які не з’єднані з магістральною ГТС.

“Ми вважаємо, що збільшення видобутку на Стрілковому родовищі найбільш перспективний варіант газозабезпечення для Генічеська і логічний крок для Нафтогазу. Особливо, порівняно з варіантом будівництва окремого магістрального газогону коштом Нафтогазу“, – зазначив Коболєв.

Буріння свердловини розпочала команда Технічного дивізіону (Стрийського ВБР), з підтримкою Weatherford (США), який забезпечує роботи з геофізики.

“Завдання для наших буровиків на наступні два місяці — досягти покладів газу та повністю забезпечити потреби Генічеську до початку опалювального сезону 2020-2021. Стрілкове родовище — багатостраждальний актив нашої Групи. З 2014 до 2017 родовище експлуатувалася в невигідних умовах СД з сумновідомим «Пласт». Після розірвання договору і повернення родовища під контроль Чорноморнафтогазу були відремонтовані будинки операторів, проведена діагностика морських та наземних газопроводів, закуплені основні засоби та введена в експлуатацію осушка газу“, – підкреслив керівник “Нафтогазу”.