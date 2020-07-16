Россия пытается уничтожить связь крымчан с материковой Украиной – Кориневич

10:20 24.07.2020   Крим

Представительство президента Украины в АР Крым отслеживает ситуацию, связанную с ограничениями со стороны России на передвижение крымчан через административную границу между Херсонской областью и аннексированным полуостровом.

В частности, глава ведомства Антон Кориневич считает, что такими действиями Россия «вытесняет нелояльное население и уничтожает связь между временно оккупированным Крымом и остальной Украиной», передает Крым.Реалии.

«Хотя введение ограничительных мер объяснялись вызовами пандемии COVID-19, такие действия не имеют ничего общего с защитой общественного здоровья... Российская Федерация намеренно злоупотребляет правом, прикрываясь защитой здоровья населения, для того, чтобы полностью вытеснить нелояльное население, уничтожить связи между временно оккупированным Крымом и остальной Украиной», – сказал Кориневич.

По словам представителя президента Зеленского, из-за того, что административную границу, согласно российским правилам, можно пересечь только один раз, это делает невозможным получения ряда административных услуг для крымчан на материковой части Украины.

«Критически важно, что эти ограничения действуют во время вступительной кампании 2020: абитуриенты из Крыма и их родители обращаются в наше представительство с просьбой повлиять на ситуацию, ведь некоторые из них уже сдали вступительные экзамены и планировали через месяц выехать на учебу в украинские учебные заведения, некоторые только планировали поступать и выбрали желанный ими университет», – сказал представитель президента Украины.

Ранее «Крымской правозащитной группе» (КПГ) сообщили, что при въезде в аннексированный Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.

В начале июля пограничное управление ФСБ России по аннексированному Крыму сообщило, что зарегистрированных на полуострове крымчан будут штрафовать за попытку перейти административную границу по украинскому паспорту. В свою очередь Украина не признает российские паспорта, выданные в аннексированном Крыму, и въехать на материковую часть Украины по ним нельзя.

Также при пересечении административной границы Погрануправление ФСБ России выдает документ, согласно которому, крымчанину предоставляется предоставляется право однократного выезда с территории полуострова.

В Министерство иностранных дел Украины отметили, что Россия нарушает международное право, ограничивая крымчан в свободе передвижения.



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