Військово-повітряні сили США в Європі провели масштабну демонстрацію своїх спроможностей в небі над Чорним морем, доєднавшись в середу до навчань «Сі Бриз», організованих США та Україною.

Літаки F-16 разом з бойовим кораблем ВМС США есмінцем USS Porter, дронами та літаками спецоперацій відпрацьовували знищення «добре укріпленої цілі», включаючи тактичні сценарії із застосуванням крилатих ракет, йдеться у повідомленні командування силами ВПС США в Європі та Африці, передає Голос Америки.

«Наша спільна присутність зміцнює відносини з нашими союзниками та партнерами і надсилає сигнал будь-якому супротивнику про нашу відданість колективній обороні і готовності реагувати в складній безпековій ситуації», - заявив голова ВПС США в Європі та Африці генерал Джефф Герріджен.

Цього тижня проводяться навчання «Сі Бриз» в Чорному морі.

Також, поряд з навчаннями, Росія розмістила сили швидкого реагування, які слідують за американськими силами під час навчань, повідомляють ЗМІ.