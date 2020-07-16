Оккупанты после завершения «внезапной проверки» вернули на базу 20 кораблей
|09:45 24.07.2020
|Крим
В пункты постоянной дислокации после участия в так называемой «внезапной проверке боевой готовности» вернулись 20 кораблей ЧФ РФ.
Об этом сообщает пресс-служба оккупационного флота, передает Флот2017.
«Всего было задействовано (в учениях – ред.) порядка 20 боевых кораблей, в том числе фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», малые ракетные корабли «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», – говорится в сообщении пресс-служба ЧФ РФ.
В «проверочных» мероприятиях в ЮВО участвовало более 3 000 военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе боевые корабли, летательные аппараты, а также личный состав и техника соединений армейского корпуса ЧФ.
Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов проходила с 17 по 21 июля по поручению В.Путина.
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