В пункты постоянной дислокации после участия в так называемой «внезапной проверке боевой готовности» вернулись 20 кораблей ЧФ РФ.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного флота, передает Флот2017.

«Всего было задействовано (в учениях – ред.) порядка 20 боевых кораблей, в том числе фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», малые ракетные корабли «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», – говорится в сообщении пресс-служба ЧФ РФ.

В «проверочных» мероприятиях в ЮВО участвовало более 3 000 военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе боевые корабли, летательные аппараты, а также личный состав и техника соединений армейского корпуса ЧФ.

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов проходила с 17 по 21 июля по поручению В.Путина.