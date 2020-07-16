Волкер про Крим: можливості для переговорів із Росією поки немає
|09:30 24.07.2020
|Крим
Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що поки не бачить можливостей для міжнародних переговорів із Росією про анексований Крим.
Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода". Волкер вказав на те, що Кремль називає український півострів частиною РФ і тому не йде на переговори, передає OBOZREVATEL.
"Я сам говорив про це з російськими чиновниками, і вони відмовляються щось обговорювати. Вони кажуть: "Ні, проблем немає, Крим – це частина Росії, тут нема про що говорити".
Я поки не бачу можливості для майбутніх переговорів, але має бути сильнішим міжнародний тиск на Росію. Ось тут нам потрібні США, Великобританія, Франція, Німеччина, а може, і НАТО", – сказав американський дипломат.
Він додав, що "дійсно важливим гравцем" також є Туреччина. На думку дипломата, для початку переговорів необхідно посилити тиск на Росію.
"Усі ми повинні постійно підкреслювати проблему захоплення Криму і посилювати тиск на Росію, щоб вона припинила окупацію й повернула територію", – сказав Волкер.
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