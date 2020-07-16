У міському суді Армянська в четвер відбулося перше судове слухання по суті у справі проти народного депутата України, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, повідомив його адвокат Микола Полозов .

"Сьогодні в суді кримського міста Армянськ відбулося перше судове слухання по суті у справі щодо Мустафи Джемілєва ... Засідання почалося з клопотань, заявлених стороною захисту. Перше клопотання стосувалося допуску в зал судового засідання слухачів, для забезпечення принципу гласності в відкритому судовому засіданні .... Вірменський міський суд задовольнив клопотання захисту", - написав Полозов на сторінці в Фейсбуці в четвер увечері, передає Інтерфакс-Україна.

За словами адвоката, стороною захисту було заявлено клопотання про залучення до матеріалів справи письмових заперечень на раніше заявлене клопотання прокурора щодо проведення судового розгляду за відсутності підсудного.

Також захистом було заявлено клопотання про зупинення провадження у кримінальній справі. "Але, навіть не дивлячись на формальні підстави для зупинення провадження у справі, суд відмовився задовольнити це клопотання захисту", - зазначив адвокат.

Крім іншого, захист клопотав про надання для ознайомлення протоколу судового засідання і про виклик перекладача. Перше клопотання суд задовольнив, а друге - ні.

Далі, як зазначає Полозов, прокурор зачитала обвинувальний висновок. Так, позиція захисту до пред'явленого обвинувачення однозначна: Джемілєв не визнає обвинувачення за жодним його пунктом, вважає переслідування політично мотивованим, пов'язаним з його відкритою позицією про невизнання незаконної тимчасової окупації Криму.

"На цьому судом було оголошено перерву до 30.07 для виклику свідків обвинувачення в процес", - написав адвокат.

Як повідомлялося, справу проти Джемілєва було відкрито 11 серпня 2014 року. Його обвинувачують за ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону Російської Федерації), ч. 1 ст. 222 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 1 ст. 244 (недбале зберігання вогнепальної зброї, яке створило умови для її використання іншою особою, що призвело до смерті людини або інших тяжких наслідків).

Про обвинувачення Джемілєву повідомили заочно 13 квітня.