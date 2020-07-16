Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова зустрілася з головою представництва НАТО в Україні Александром Вінніковим. Вони обговорювали виконання карти реформ для посилення взаємосумісності Збройних Сил України та країн-членів Альянсу, а також мілітаризацію тимчасово окупованого Кримського півострову Російською Федерацією.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

“Перша заступниця міністра Еміне Джапарова зустрілася з головою представництва НАТО в Україні Александром Вінніковим. Еміне Джапарова подякувала за надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями НАТО”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Еміне Джапарова наголосила на готовності української сторони провести технічні консультації з партнерами щодо більш детального визначення формату участі нашої держави у цій програмі.

“Було підтверджено, що Україна продовжить виконання Річної національної програми Україна-НАТО, яка є дорожньою картою реформ для посилення взаємосумісності Збройних Сил України та країн-членів Альянсу. Окрему увагу учасники зустрічі звернули на проблематику мілітаризації Росією Кримського півострова, ситуацію з порушенням прав людини на окупованих територіях, поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні з метою гарантування безпеки і стабільності, зокрема перебіг міжнародних командно-штабних навчань в акваторії Чорного моря Sea Breeze-2020”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що сторони підтвердили інтерес до поглиблення взаємодії та обмінялись думками щодо спільних дій.

Нагадаємо, 20 липня у Чорному морі стартували українсько-американські навчання Sea Breeze.

Також нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран заявив, що у Чорноморському регіоні зростає напруга через мілітаризацію Криму Росією.