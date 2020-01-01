Створений РФ конфлікт з Україною є найбільшою загрозою в регіоні ОБСЄ з 1990-х – Гілмор
|08:01 24.07.2020
|Україна
Створений Російською Федерацією конфлікт з Україною є найбільш серйозною загрозою безпеці в регіоні ОБСЄ з 1990-х років.
Про це заявив постійний представник США в ОБСЄ Джеймс Гілмор, передає Укрінформ.
"Створений Росією конфлікт становить найбільш серйозну загрозу безпеці в регіоні ОБСЄ з 1990-х років", - йдеться у повідомленні.
Гілмор висловив надію, що досягнута Тристоронньою контактною групою домовленість про повне припинення вогню буде реалізована і "реальність відобразить припинення вогню", а також буде забезпечене дотримання припинення вогню до повного та всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України.
"Кожна жертва, як серед військових, так і серед цивільних, є прямим наслідком дій Москви щодо дестабілізації свого суверенного сусіда та перешкоджання Україні на обраному нею шляху повної інтеграції з демократичною Європою", - зазначив Гілмор.
"Ми закликаємо Росію вивести бойовиків, яких вона озброює, навчає, фінансує, та курує, зі сходу України, щоб дозволити місії ОБСЄ оновити штатний склад на підконтрольній РФ окупованій території", - додав він.
Гілмор підкреслив, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. "Ми ніколи не визнаємо російську анексію Криму. Ми приєднуємось до наших європейських та інших партнерів, підтверджуючи, що наші мінські санкції проти Росії залишаться в силі, поки Росія повністю не виконає свої мінські зобов'язання. Наші санкції, пов'язані з Кримом, залишаться в силі, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом", - заявив Гілмор.
Як повідомлялося, на засіданні ТКГ 22 липня досягнуто домовленості про повне та загальне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.
Президент Володимир Зеленський 23 липня заявив, що очікується підписання документа про перемир’я всіма сторонами “Норманського формату”.
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