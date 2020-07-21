«Ассоциация реинтеграции Крыма» сообщает об отмене турфирмами российского Тамбова детских туристических путевок в оккупированный Крым.

Туристические фирмы, ссылаясь на прямое указание от местного Роспотребнадзора, отказывают отправлять детей в Крым по заранее заказанным путёвкам, новые путевки не выдаются, пишет flot2017.

В тамбовском Роспотребнадзоре ссылаются на предписание, в котором говорится о высоком риске заражения коронавирусом. Поскольку у большого количества возвращающихся с крымского отдыха жителей Тамбова диагностируется COVID-19, и многие могут быть потенциальными переносчиками, Роспотребнадзор решил ограничить поездки в оккупированный Крым детей

На данный момент нет официальной информации о вспышке коронавируса в курортном Крыму, но ограничительные меры прямо указывают на серьезные эпидемиологические проблемы на территории оккупированного Крымского полуострова.