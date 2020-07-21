COVID-19: Курортный сезон в Крыму опасен высоким риском заражения / Документ
|20:45 23.07.2020
|Крим
«Ассоциация реинтеграции Крыма» сообщает об отмене турфирмами российского Тамбова детских туристических путевок в оккупированный Крым.
Туристические фирмы, ссылаясь на прямое указание от местного Роспотребнадзора, отказывают отправлять детей в Крым по заранее заказанным путёвкам, новые путевки не выдаются, пишет flot2017.
В тамбовском Роспотребнадзоре ссылаются на предписание, в котором говорится о высоком риске заражения коронавирусом. Поскольку у большого количества возвращающихся с крымского отдыха жителей Тамбова диагностируется COVID-19, и многие могут быть потенциальными переносчиками, Роспотребнадзор решил ограничить поездки в оккупированный Крым детей
На данный момент нет официальной информации о вспышке коронавируса в курортном Крыму, но ограничительные меры прямо указывают на серьезные эпидемиологические проблемы на территории оккупированного Крымского полуострова.
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