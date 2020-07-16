По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 22 - 23 прошли следующие мероприятия:

1. В инженерно-саперный полк Южного военного округа (ЮВО) поступил на вооружение новейший робототехнический комплекс разминирования «Уран-6».

Комплекс предназначен для обезвреживания мин и других боеприпасов, установленных противником или оставшихся на местности после ведения боевых действий.

«Уран-6» представляет собой легкую бронемашину с дистанционным управлением и системами разминирования. Гусеничная машина высотой около 1,4 м способна преодолевать стенку высотой до 1,2 м.

Управление машиной «Уран-6» осуществляется по радиоканалу при помощи пульта. Оператор комплекса располагается на безопасном расстоянии и может работать на удалении до тысячи метров от машины.

Кроме того, машина разминирования способна выдерживать подрыв

до 60 кг тротила. Оборудование комплекса позволяет обнаруживать опасные предметы, а затем определять их тип. Таким образом, в зависимости от типа обнаруженного боеприпаса оператор комплекса может выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания.

Лучшие специалисты полка в настоящее время проходят обучение работе на комплексе в противоминном учебном центре ВС РФ.

2. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) обеспечили прикрытие на марше с воздуха колонны боевой техники 49-й общевойсковой армии.

Кроме того, экипажи вертолетов выполнили поиск мест организованных засад и позиций артиллерии на маршрутах движения техники.

В ходе движения колонн подразделения охраны и обороны отработали отражение атак диверсионных групп и преодолели условно зараженные участки местности.

Маскировку на всех маршрутах обеспечивали штатные инженерные подразделения и специалисты радиационной, химической и биологической защиты соединения.

В тактических учениях на местности задействованы подразделения двух общевойсковых объединений, экипажи армейской авиации, а также соединения и воинские части управления и обеспечения общей численностью более 5 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники, в том числе более 20 вертолетов и самолетов.

3. Более 50 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации соединения 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) возвращены на аэродромы базирования после участия в мероприятиях внезапной проверки боевой готовности.

В целях выполнения поставленных задач в рамках внезапной проверки боеготовности часть воздушных судов объединения ВВС и ПВО ЮВО была переброшена на оперативные аэродромы. Представители комплексной комиссии Генерального штаба ВС РФ имели возможность оценить способность летного и технического состава во всех авиационных соединениях и воинских частях успешно выполнять задачи по предназначению. Вся авиационная техника была в установленное время подготовлена к совершению полетов на боевое применение.

4. Более 50 полевых подвижных пунктов управления объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) завершили выполнение задач по плану внезапной проверки боевой готовности и приступили к совершению маршей в пункты постоянной дислокации.

Для сопровождения автомобильных колонн подразделений управления и связи по дорогам общего пользования задействовано около 80 экипажей военной автоинспекции.

Также контроль перемещения техники осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Личный состав подразделений связи на марше отрабатывает нормативы и действует по вводным старших начальников, в том числе отражает нападения диверсионных групп, налеты авиации условного противника, преодоление условно зараженных участков местности.

В целях контроля скрытного выдвижения автомобильных колонн техники связи и управления командованием объединениями были задействованы расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.

5. После завершения мероприятий внезапной проверки боевой готовности, более 170 механизированных колонн соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) приступили к совершению маршей комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. При этом значительная часть подразделений и воинских частей ЮВО продолжит выполнять учебно-боевые задачи в полевых условиях.

Более 10 тыс. артиллеристов и ракетчиков сразу после проверки боеготовности приступили к проведению полевого выхода в составе подразделений ракетных войск и артиллерии. Также не покинули учебные поля разведподразделения из состава общевойсковых объединений и соединений специального назначения ЮВО.

Кроме того, полевые выходы подразделений радиационной, химической и биологической защиты, а также инженерных подразделений станут подготовкой к предстоящим специальным учениям, которые будут проведены в войсках ЮВО в августе текущего года.

Ранее сообщалось о решении командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова продолжить все тактические учения, начатые по плану внезапной проверки боевой готовности подчиненных соединений и воинских частей. Таким образом, более 30 батальонных и ротных тактических групп мотострелковых и танковых воинских частей остались выполнять задачи боевой подготовки на общевойсковых полигонах.

В то же время личный состав подразделений, не задействованный в текущих мероприятиях боевой подготовки, по прибытии в пункты постоянной дислокации проведет комплекс регламентных работ по обслуживанию вооружения и военной техники.

6. Более 50 полевых подвижных пунктов управления объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) завершили выполнение задач по плану внезапной проверки боевой готовности и приступили к совершению маршей в пункты постоянной дислокации.

Для сопровождения автомобильных колонн подразделений управления и связи по дорогам общего пользования задействовано около 80 экипажей военной автоинспекции.

Также контроль перемещения техники осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Личный состав подразделений связи на марше отрабатывает нормативы и действует по вводным старших начальников, в том числе отражает нападения диверсионных групп, налеты авиации условного противника, преодоление условно зараженных участков местности.

В целях контроля скрытного выдвижения автомобильных колонн техники связи и управления командованием объединениями были задействованы расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.

5. 22 июля в первый соревновательный день конкурса «Эльбрусское кольцо-2020», который проходит на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол», военнослужащим высокогорных подразделений ВС РФ и Нацгвардии России предстоит выполнить две специальные задачи: «Соревнование по индивидуальному лазанию на искусственном рельефе» и «Ориентирование в горной местности».

Специальную задачу «Соревнование по индивидуальному лазанию» конкурсанты выполнят на искусственном скальном рельефе высотой около 20 м. Маршрут международной эталонной трассы 6Б категории сложности. Лазанье и спуск военнослужащие выполнят с верхней автоматической страховкой, снаряжением и оружием.

В ходе выполнения специальной задачи «Ориентирование в горной местности» высокогорным подразделениям за 70 минут необходимо найти как можно больше контрольных пунктов, отмеченных на карте. Всего их 20. Передвижение команды во время ориентирования совершается с организацией непосредственного охранения и соблюдением мер маскировки. Во время выполнения специальной задачи разрешено использовать приборы позиционирования и навигации.

6. С инженерами соединения Южного военного округа (ЮВО) начался полевой выход инженерных войск на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

На полевые занятия, которые продлятся до середины августа, привлечено более 300 военных инженеров, задействовано около 70 единиц специальной техники.

В течение месяца с военнослужащими проведут практические занятия по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности, наведению паромной переправы в различных условиях боевой обстановки.

Также инженеры отработают наиболее эффективные способы выполнения различных задач инженерного обеспечения боевых действий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

На завершающем этапе полевого выхода с подразделениями будет проведено тактико-специальное учение на местности, в ходе которого военным инженерам предстоит обеспечить преодоление войсками рвов и оврагов с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Воздушно-десантных войск и войск Национальной гвардии.

7. Более 20 групп специального назначения Южного военного округа (ЮВО) провели десантирование в районы развертывания полевых командных пунктов 49-й и 58-й общевойсковых армий в рамках масштабного двустороннего тактического учения на Северном Кавказе.

Военнослужащие десантировались парашютным и беспарашютным способами из вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35. Задачей групп спецназа является диверсионно-разведывательная деятельность в районе развернутых командных пунктов общевойсковых объединений с фото- и видеофиксацией расположения боевой и специальной техники, «пленение» должностных лиц с целью добычи информации, выведение из строя транспортных средств и полевых узлов связи.

Данная методика хорошо зарекомендовала себя на всех прошедших учениях на местности, внося эффект реального противостояния группировок войск в современном общевойсковом бою.

В тактическом учении задействованы штабы двух общевойсковых объединений, а также соединения и воинские части управления и обеспечения общей численностью более 7 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники.

8. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Южного военного округа (ЮВО) из Волгоградской области в ходе учения уничтожили командные пункты противника в Краснодарском крае.

По плану учения группа самолётов-разведчиков Су-24МР, выполняя разведку на высоте от 100 до 300 м на полигоне ЮВО в Приморско-Ахтарске, обнаружила командные пункты противника. Координаты целей были переданы звену фронтовых бомбардировщиков Су-24М, которые нанесли точный удар по боевой технике и инженерным укреплениям противника в виде полноразмерных мишеней.

За время учения было произведено около 25 пусков ракет и сброс 10 корректируемых 50-кг авиабомб. Пуски управляемых ракет производились с пикирования под углом до 20 градусов на дальности от 5 до 10 км.

После выполнения задачи экипажи совершили перебазирование с военного аэродрома в Приморско-Ахтарске на аэродром в Волгоградской области.