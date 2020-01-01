В Черном море продолжается активная фаза украинского-американских учений «Си Бриз-2020».

От украинской стороны в морской фазе учений участвуют корабельно-катерные тактические группы ВМС ВСУ и Морской охраны Госпогранслужбы Украины, сообщает flot2017 со ссілкой на АрмияInform.

В начале эпизода украинские корабельные соединения встретились в точке рандеву Черного моря с другими кораблями стран-участниц учений и в составе многонациональных тактических групп приступили к отработке комплекса совместных практических действий по стандартам НАТО.

Украинско-грузинская катерная тактическая группа в первом эпизоде учения выполнила патрулирование определенных морских участков в режиме активного радиообмена информацией, отработала тактическое маневрирование с уклонением от атак противника и отражение скоростных малоразмерных целей в море с применением оружия.

Отмечается, что для участия в «Си Бриз-2020» в Черное море вошла Вторая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG2) в составе: испанский фрегат «Альваро де Базан» (флагман), турецкий фрегат «Йылдырым», румынский фрегат «Регина Мария», болгарский корвет «Шквал».

В маневрах также примут участие корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) и румынский корвет «Контр-адмирал Себастьян», американский ракетный эсминец типа «Арли Бёрк» USS Porter. В воздушной компоненте принимают участие самолеты тактической авиации Воздушных Сил ВСУ, вертолеты морской авиации ВМСУ, патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon ВМС США.

Управление украинский-американскими учениями осуществляется путем дистанционной интеграции штабов с применением стандартов НАТО.

Как и в прошлые года, Россия пытается мешать. Так, страна-агрессор в рамках так называемой «внезапной проверки боеготовности войск» объявила о проведении своих военно-морских учений. Морские районы российских «учений», по сложившейся практике, в плотную прилегают, а в некоторых случаях пересекаются с морскими зонами практических стрельб кораблей-участников «Си Бриза-2020».