Архієпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту в день 20-річчя його архієрейської хіротонії (посвята в духовний сан) російські судові пристави вручили постанову про знесення храму в Євпаторії, що в анексованому Криму.

Про це священнослужитель розповів проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Сьогодні 20-річчя моєї архієрейської хіротонії. 20 років тому мене висвятили на єпископа і призначили керуючим Кримської єпархії. У цей ювілейний день судові пристави принесли мені припис про знесення церкви в Євпаторії», –​ розповів Климент.

Архієпископ отримав постанову про відкриття виконавчого провадження, датованого 15 травня. У ньому зазначено, що Кримська єпархія ПЦУ зобов’язується протягом місяця від дня набрання рішенням суду законної сили провести демонтаж зведеної будівлі за адресою: Євпаторія, вулиця Інтернаціональна, будинок 133.

Сторона захисту заявляла намір подати заяву про перегляд рішення російського суду в Криму, який зобов’язав Православну церкву України знести храм у Євпаторії. Представництво президента України в АР Крим засудило рішення російського суду про це. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) також висловився проти.

Раніше підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов’язав Православну церкву України знести храм в Євпаторії. Російська адміністрація Євпаторії звернулася до суду, щоб ПЦУ знесла церкву і звільнила територію, на якій вона розташована.

За словами архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента, будівництво було розпочато ще до 2014 року і у ПЦУ є відповідні документи на храм. При цьому в позовній заяві, яку архієпископ надав Крим.Реалії, йдеться, що у ПЦУ немає документів для будівництва храму на вказаній ділянці.

24 вересня в управлінні російського Міністерства юстиції Криму втретє відмовили в реєстрації українського православного приходу на півострові.