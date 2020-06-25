"Матрьошка" по-флотські: Росія буде ховати ракетну зброю у морських контейнерах. Які висновки варто зробити? / Відео

20:00 23.07.2020   Росія

ВМФ Росії готується до випробування нових бойових модулів, які зібрані всередині звичайних 20 та 40-футових морських контейнерах.​ 

У таких контейнерах планується розміщувати системи озброєння та спеціальне обладнання. Розміщення зброї, яка замаскована під звичайні контейнери - ідея не нова. Новим є те, що Росія хоче надати цьому масовий тренд, пише defence-ua.

Контейнери - "матрьошки" планується встановлювати на борту різних типів кораблів, конструкція яких це дозволяє.

Контейнер монтують на палубі або в подпалубному просторі, підключають до системи корабельного енергопостачання і інтегрують в єдину систему управління.

При необхідності ці системи озброєння можуть працювати автономно, без підключення до корабельним енергомереж.

У контейнерах, в залежності від завдань, можуть бути встановлені різні системи. Наприклад, гідроакустична станція і торпедні апарати, або протикорабельні або крилаті ракети.

При необхідності на борту корабля у такому контейнері може бути змонтована система ППО на базі комплексів "Редут" і "Панцир-М".

Крім бойових модулів, заявлено про розробоку контейнерів для розміщення повітряних безпілотників, підводних апаратів, модуль для виконання гідрографічних робіт.

Застосування різних контейнерів дозволяє надавати тій чи іншій платформі нових бойових можливостей.

У разі необхідності командування може підібрати потрібний склад модулів - відповідно до завдань бойового походу.

Контейнери з необхідним набором озброєння або обладнання можна доставити транспортним судном або літаком в будь-який район Світового океану, і там встановити на борту.

Випробування нових модульних систем пройдуть на Північному флоті до кінця року, повідомила російська газета "Известия" з посиланням на джерела в військовому відомстві.

На даний час для ВМФ Росії будується кілька серій кораблів, спеціально спроектованих для застосування контейнерних систем.

Зокрема, це патрульні кораблі проекту 22160 "Василь Биков", корвети проекту 20386 "Дерзкий", патрульні криголами проекту 23550 типу "Іван Папанін".

Серія проекту "Василь Биков» знаходиться на стадії будівництва. Два кораблі проекту 22160 вже дислоковані на Чорноморському флоті. Новітні корвети проекту "Дерзкий", що будуються із застосуванням стелс-технологій, за планом почнуть поповнювати ряди російського ВМФ після 2021 року.

Розміщення зброї, яка замаскована під звичайні контейнери - ідея не нова. Новим є те, що Росія хоче надати цьому масовий тренд.

Так, у 2009 році на військовій виставці у Малайзії вперше, а на виставці МАКС у 2011 року вдруге був показаний проект пускової установки ракет Club-K (морська версія ракетного комплекса "Калібр"), що був змонтований у стандартних комерційних 20 та 40 футових контейнерах.

Їх можна встановити на тягач, потяг, корабель-контейнеровоз. У контейнерах були заховані багатоцільові ракети типу Х-35УЕ, 3М14, 3М54, а також системи розвідки і бойового управління.

З цього приводу російська компанія "Моринфорсистема-Агат" навіть випустила спеціальний ролік.

Ракетний комплекс "Калібр" призначений для організації протикорабельної оборони і додання бойової стійкості об'єктів прибережної зони, а також ураження широкої номенклатури стаціонарних (малорухомих) наземних цілей в будь-який час доби в простих і складних метеоумовах.

При контейнерому виконанні ракетних систем відпадає необхідність наявності спеціальних транспортних засобів, транспортно-заряджаючих машин, багато чого іншого, що потрібно в класичних ракетних системах. Витрати будь-якої держави на таке ракетне озброєння стають доступними.

З кубиків-контейнерів можна легко і швидко збирати ракетні системи, а потім таємно переміщати у зону можливих бойових дій.

Будь-який контейнеровоз з комплексами Club-K стає ракетоносцем. А будь-який ешелон з такими контейнерами або конвой великовантажних автомобілів-контейнеровозів - ракетнии підрозділом, що здатний з'явитися у самому несподіваному місці.

Створення таких "бойових матрьошок" можна розцінити як дестабілізучий крок, що суттєво впливає на розмивання режимів контролю над озброєннням.

Адже встановлення пускової системи у звичайному контейнері сприяє прихованому переміщенню ударних систем озброєнь у будь-які регіоні світу.

Також суттєво ускладнюється виявлення та попереджувальніе знищення таких пускових установок. При цьому дальність польоту крилатих ракет комплекса у версії "Калибр-НК" становить 1,5 тис км.

Разом з тим, використання модульного підходу до створення оптимізованих під завдання систем озброєнь може бути взята до уваги і в Україні - при опрацюванні контейнерної версіі протикорабельного комплексу "Нептун".



Ще на цю тему:

15:15 23.07.2020
У Росії забракло грошей на зброю: запропоновано три роки економії
16:30 21.07.2020
Треба враховувати: Росія прискорює розвиток артилерії / Фото
19:15 17.07.2020
МИД России пригрозил ядерными ракетами Польше и Прибалтике
18:00 17.07.2020
Російські окупаційні війська почали застосовувати на Донбасі підривні пристрої "Охота"
10:15 17.07.2020
Путин поручил увеличить производство танков
15:45 15.07.2020
“Луч” готовий до серійного виробництва нових високоточних ракет
19:37 13.07.2020
В России создали легкий бронеавтомобиль «Стрела»
18:00 03.07.2020
Індія купить російські Су-30 та МіГ-29 та авіаракети до них. Українські?
15:45 25.06.2020
Новий бронетранспортер вийшов з ладу одразу після параду у Москві / Відео, фото
12:00 25.06.2020
Сербія отримає російські танки
17:30 23.06.2020
"Туполев" планирует увеличить расходы по программе развития российского ОПК в четыре раза
19:15 17.06.2020
"Каспийский меч": Стали известны подробности применения российских "Калибров" в Сирии / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
14:15 23.07.2020
Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
Всі новини країни
Греція Греція
13:15 23.07.2020
Bild: Меркель предотвратила войну между Грецией и Турцией
12:30 23.07.2020
США и Греция обсудили стратегию противостояния угрозам со стороны России
19:41 22.07.2020
У Греції біля Коринфу борються з лісовою пожежею, два села евакуювали
13:56 22.07.2020
Греція заявила, що незаконні дії Туреччини загрожують згуртованості НАТО
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
21:00 23.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 22 - 23 июля
20:00 23.07.2020
"Матрьошка" по-флотські: Росія буде ховати ракетну зброю у морських контейнерах. Які висновки варто зробити? / Відео
19:30 23.07.2020
Корпорации вывели из российских банков рекордный за год объем валюты
18:30 23.07.2020
ЮВО: Значительная часть войск по завершении внезапной проверки боеготовности не покидает полигоны
Всі новини країни
Румунія Румунія
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:30 23.07.2020
В Турции разработали БПЛА вертикального взлета и посадки / Фото
12:00 23.07.2020
Турция решила остановить российский «Турецкий поток»
17:45 22.07.2020
Туреччина відповіла на демарш Греції щодо бурінь у Середземному морі
13:36 22.07.2020
США викупили винищувачі призначені для Туреччини
Всі новини країни
Україна Україна
20:45 23.07.2020
COVID-19: Курортный сезон в Крыму опасен высоким риском заражения / Документ
20:30 23.07.2020
«Си Бриз-2020»: Активная фаза учений продолжается вопреки провокационным действиям РФ
20:15 23.07.2020
В анексованому Криму архієпископу ПЦУ Клименту вручили постанову про знесення храму
19:00 23.07.2020
На укрепление берегов в Керчи выделяют 1,14 млрд рублей
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд