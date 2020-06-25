ВМФ Росії готується до випробування нових бойових модулів, які зібрані всередині звичайних 20 та 40-футових морських контейнерах.​

У таких контейнерах планується розміщувати системи озброєння та спеціальне обладнання. Розміщення зброї, яка замаскована під звичайні контейнери - ідея не нова. Новим є те, що Росія хоче надати цьому масовий тренд, пише defence-ua.

Контейнери - "матрьошки" планується встановлювати на борту різних типів кораблів, конструкція яких це дозволяє.

Контейнер монтують на палубі або в подпалубному просторі, підключають до системи корабельного енергопостачання і інтегрують в єдину систему управління.

При необхідності ці системи озброєння можуть працювати автономно, без підключення до корабельним енергомереж.

У контейнерах, в залежності від завдань, можуть бути встановлені різні системи. Наприклад, гідроакустична станція і торпедні апарати, або протикорабельні або крилаті ракети.

При необхідності на борту корабля у такому контейнері може бути змонтована система ППО на базі комплексів "Редут" і "Панцир-М".

Крім бойових модулів, заявлено про розробоку контейнерів для розміщення повітряних безпілотників, підводних апаратів, модуль для виконання гідрографічних робіт.

Застосування різних контейнерів дозволяє надавати тій чи іншій платформі нових бойових можливостей.

У разі необхідності командування може підібрати потрібний склад модулів - відповідно до завдань бойового походу.

Контейнери з необхідним набором озброєння або обладнання можна доставити транспортним судном або літаком в будь-який район Світового океану, і там встановити на борту.

Випробування нових модульних систем пройдуть на Північному флоті до кінця року, повідомила російська газета "Известия" з посиланням на джерела в військовому відомстві.

На даний час для ВМФ Росії будується кілька серій кораблів, спеціально спроектованих для застосування контейнерних систем.

Зокрема, це патрульні кораблі проекту 22160 "Василь Биков", корвети проекту 20386 "Дерзкий", патрульні криголами проекту 23550 типу "Іван Папанін".

Серія проекту "Василь Биков» знаходиться на стадії будівництва. Два кораблі проекту 22160 вже дислоковані на Чорноморському флоті. Новітні корвети проекту "Дерзкий", що будуються із застосуванням стелс-технологій, за планом почнуть поповнювати ряди російського ВМФ після 2021 року.

Розміщення зброї, яка замаскована під звичайні контейнери - ідея не нова. Новим є те, що Росія хоче надати цьому масовий тренд.

Так, у 2009 році на військовій виставці у Малайзії вперше, а на виставці МАКС у 2011 року вдруге був показаний проект пускової установки ракет Club-K (морська версія ракетного комплекса "Калібр"), що був змонтований у стандартних комерційних 20 та 40 футових контейнерах.

Їх можна встановити на тягач, потяг, корабель-контейнеровоз. У контейнерах були заховані багатоцільові ракети типу Х-35УЕ, 3М14, 3М54, а також системи розвідки і бойового управління.

З цього приводу російська компанія "Моринфорсистема-Агат" навіть випустила спеціальний ролік.

Ракетний комплекс "Калібр" призначений для організації протикорабельної оборони і додання бойової стійкості об'єктів прибережної зони, а також ураження широкої номенклатури стаціонарних (малорухомих) наземних цілей в будь-який час доби в простих і складних метеоумовах.

При контейнерому виконанні ракетних систем відпадає необхідність наявності спеціальних транспортних засобів, транспортно-заряджаючих машин, багато чого іншого, що потрібно в класичних ракетних системах. Витрати будь-якої держави на таке ракетне озброєння стають доступними.

З кубиків-контейнерів можна легко і швидко збирати ракетні системи, а потім таємно переміщати у зону можливих бойових дій.

Будь-який контейнеровоз з комплексами Club-K стає ракетоносцем. А будь-який ешелон з такими контейнерами або конвой великовантажних автомобілів-контейнеровозів - ракетнии підрозділом, що здатний з'явитися у самому несподіваному місці.

Створення таких "бойових матрьошок" можна розцінити як дестабілізучий крок, що суттєво впливає на розмивання режимів контролю над озброєннням.

Адже встановлення пускової системи у звичайному контейнері сприяє прихованому переміщенню ударних систем озброєнь у будь-які регіоні світу.

Також суттєво ускладнюється виявлення та попереджувальніе знищення таких пускових установок. При цьому дальність польоту крилатих ракет комплекса у версії "Калибр-НК" становить 1,5 тис км.

Разом з тим, використання модульного підходу до створення оптимізованих під завдання систем озброєнь може бути взята до уваги і в Україні - при опрацюванні контейнерної версіі протикорабельного комплексу "Нептун".