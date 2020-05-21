В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
|19:45 23.07.2020
|Грузія
За останні дні в Грузії фіксується різке збільшення інфікування коронавірусом.
Як пише Укрінформ, про це на засіданні уряду 23 липня заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, повідомив Перший канал Грузії.
«Сьогодні нам доводиться починати з розмови про епідеміологічну ситуацію. Вчора було 24 випадки, сьогодні 12. В останні дні, на жаль, у країні фіксується різке збільшення інфікування коронавірусом, на що варто звернути увагу», - повідомив він.
Гахарія додав, що незважаючи на контроль над ситуацією щодо поширення коронавірусу, громадянам все одно потрібно бути пильними.
«Незважаючи на те, що ми володіємо ситуацією і контролюємо швидкість поширення вірусу, нам потрібно бути уважними», - додав він.
У Грузії загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу з лютого по сьогодні становить 1 085. Вилікувалися від COVID-19 з початку епідемії 911 осіб, померли 16.
Як повідомлялося, станом на ранок 23 липня у світі підтверджено майже 15,38 мільйона інфікувань COVID 19.
Ще на цю тему:
Грузія відкриває кордони: з'явилися деталі
Грузія запустить громадський транспорт і відкриє торгові центри
Азиатский инфраструктурный банк выделил Грузии более 91 млн евро на борьбу с коронавирусом
Грузія скасовує надзвичайний стан
У Грузії вирішили скасувати надзвичайний стан через коронавірус
В Грузії за добу підтвердили один новий випадок коронавірусу
Грузія скасовує режим НС 22 травня