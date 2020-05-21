В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні

19:45 23.07.2020   Грузія

За останні дні в Грузії фіксується різке збільшення інфікування коронавірусом.

Як пише Укрінформ, про це на засіданні уряду 23 липня заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, повідомив Перший канал Грузії.

«Сьогодні нам доводиться починати з розмови про епідеміологічну ситуацію. Вчора було 24 випадки, сьогодні 12. В останні дні, на жаль, у країні фіксується різке збільшення інфікування коронавірусом, на що варто звернути увагу», - повідомив він.

Гахарія додав, що незважаючи на контроль над ситуацією щодо поширення коронавірусу, громадянам все одно потрібно бути пильними.

«Незважаючи на те, що ми володіємо ситуацією і контролюємо швидкість поширення вірусу, нам потрібно бути уважними», - додав він.

У Грузії загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу з лютого по сьогодні становить 1 085. Вилікувалися від COVID-19 з початку епідемії 911 осіб, померли 16.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 липня у світі підтверджено майже 15,38 мільйона інфікувань COVID 19.



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