Компания «Крымдорстрой» определена единственным подрядчиком строительно-монтажных работ по противооползневому укреплению берегового склона в районе Аршинцево (Керчь) стоимостью 1,14 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксёнова опубликовано 23 июля на портале оккупационного правительства Крыма, пишет Крыминформ.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Крымдорстрой» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Противооползневые сооружения берегового склона в районе Аршинцево, Керчь, с ценой Контракта 1,14 млрд рублей», – говорится в документе.

В феврале этого года крымский филиал Главгосэкспертизы России одобрил смету строительства берегоукрепительных сооружений в керченском поселке Аршинцево.