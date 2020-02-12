На укрепление берегов в Керчи выделяют 1,14 млрд рублей
|19:00 23.07.2020
|Керчь
Компания «Крымдорстрой» определена единственным подрядчиком строительно-монтажных работ по противооползневому укреплению берегового склона в районе Аршинцево (Керчь) стоимостью 1,14 млрд рублей.
Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксёнова опубликовано 23 июля на портале оккупационного правительства Крыма, пишет Крыминформ.
«Определить общество с ограниченной ответственностью «Крымдорстрой» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Противооползневые сооружения берегового склона в районе Аршинцево, Керчь, с ценой Контракта 1,14 млрд рублей», – говорится в документе.
В феврале этого года крымский филиал Главгосэкспертизы России одобрил смету строительства берегоукрепительных сооружений в керченском поселке Аршинцево.
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