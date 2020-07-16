Балтійські країни і США підтвердили політику невизнання анексії Криму / Заява

18:45 23.07.2020   Крим

Балтійські країни і США заявили про застосування принципів Декларації Веллеса - яка стала основою політики США щодо невизнання окупації та анексії Радянським Союзом трьох країн Балтії - до політики невизнання незаконної окупації Росією українського Криму.

Відповідна заява оприлюднена на сайті Державного департаменту США, пише Укрінформ.

Державний департамент США та міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви виступили із спільною заявою з приводу 80-ї річниці так званої Декларації Веллеса 1940 року.

«Ми твердо виступаємо проти будь-яких спроб Росії переписати історію з метою виправдання окупації та анексії Балтійських держав Радянським Союзом у 1940 році… Історична важливість декларації Веллеса залишається дуже актуальною у 21-му столітті, коли деякі країни кидають виклик ключовим принципам і нормам світового правопорядку, зокрема, стосовно дотримання суверенітету та територіальної цілісності. Принципи Декларації Веллеса були справедливо застосовані знову 25 липня 2018 року, коли Сполучені Штати підтвердили відмову визнавати заздалегідь сплановану анексію Криму Російською Федерацією», - йдеться у документі.

У заяві Естонія, Латвія, Литва і Сполучені Штати підтвердили єдність позиції у підтримці основаного на законах міжнародного правопорядку, який забезпечує безпеку та добробут для кожної держави.

Раніше, у липні 2018 року, Державний департамент США оприлюднив офіційну Декларацію щодо Криму, яка є основою політики США щодо невизнання незаконної анексії півострова. "Разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою, США відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України", - йдеться у Декларації 2018 року.



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