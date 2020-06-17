Российская банковская система в июне пережила рекордный за год отток валюты.

Это следует из статистики ЦБ, пишет .finanz.ru.

За месяц с клиентских счетов утекло 4,1 млрд долларов, а их общий объем опустился 241,7 млрд долларов - минимума с сентября 2018 года.

Если весной доллары и евро из банков забирали физлица, закрывая вклады на фоне нефтяной паники, то летом отток организовали корпоративные клиенты.

В июне валютные счета юрлиц похудели на 4,6 млрд долларов - рекордную за год сумму. Общий объем валютных резервов российских компаний, размещенных внутри страны ,приблизился к минимуму за 8 лет: на 1 июля он составлял 141,6 млрд долларов.

Валютная подушка российского бизнеса устойчиво уменьшается с конца 2014 года: за это время ее размер сжался на 40,6 млрд долларов, или 22%.

Июньский отток с корпоративных счетов, скорее всего, является следствием выплаты дивидендов, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В июне прошлого года, например, юрлица забрали из банков 7,1 млрд долларов, но в этом году объем дивидендов меньше.

Частично вывод валюты корпорациями помогли покрыть деньги населения: физлица второй месяц подряд пополняют валютные вклады (+0,6 млрд долларов). Еще 0,7 млрд долларов банки получили за счет погашения ранее выданных валютных кредитов.

Тем не менее, в сумме кредитно-депозитные операции привели к оттоку валюты из банков на 3,3 млрд долларов.

Оплачивать его банкам пришлось за счет собственных валютных резервов. В июне они изъяли 7,1 млрд долларов с корсчетов за рубежом. «Это больше, чем требовалось для исполнения валютных обязательств, что, скорее всего, привело к сокращению открытой валютной позиции на балансе. По-видимому, в июне некоторые банки уменьшили длинную позицию в долларе», - делает вывод Порывай.

Общий запас свободной валютной ликвидности в банковской системе продолжает падать: за месяц он уменьшился еще на 2,1 млрд долларов и теперь составляет 4,7 млрд, оценивает Райффайзенбанк.

Это почти вдвое меньше, чем было в начале года (9,6 млрд долларов). «Снижающийся запас ликвидности является одним из факторов, выступающих в пользу ослабления рубля (помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты регулятором)», - предупреждает Порывай.