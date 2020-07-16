Значительная часть подразделений и воинских частей ЮВО после завершения внезапной проверки, которая проводилась с 17 по 21 июля, продолжит выполнять учебно-боевые задачи в полевых условиях.

В пункты постоянной дислокации после «проверки» вернулись только 170 механизированных колонн соединений и воинских частей ЮВО. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Более 10 тысяч артиллеристов и ракетчиков приступили к проведению полевого выхода в составе подразделений ракетных войск и артиллерии.

На полигонах остались разведподразделения из состава общевойсковых объединений и соединений спецназначения ЮВО, подразделения РХБЗ и инженерные подразделения. Военнослужащие во время полевых выходов подготовятся к августовским учениям.

В пресс-службе ЮВО уточнили, что более 30 батальонных и ротных тактических групп мотострелковых и танковых воинских частей остались выполнять задачи боевой подготовки на общевойсковых полигонах.

Напомним, Южный военный округ — военно-административная единица Вооружённых Сил Российской Федерации на юго-западе страны, предназначенная для обороны юга России. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону. Действующий командир — генерал-полковник Александр Дворников

Войска и силы ЮВО дислоцируются в административных границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского) РФ.

В 2014 году Россия незаконно включила в состав ЮВО территорию оккупированного Крымского полуострова.