В ходе многонациональных учений «Си Бриз — 2020» группа катеров ВМС Украины совместно с Морской охраной Госпогранслужбы Украины и ВМС Грузии отработала задачу по отражению скоростных малоразмерных целей в море.

Также катерная группа, в состав которой вошли катера ВМСУ, Морской охраны ГПСУ, патрульный катер ВМС Грузии, провели тренировку по тактическому маневрированию и ведению артиллерийского боя, пишет flot2017.com.

Во время выполнения поставленных задач, украинские экипажи отработали совместимость, слаженность работы с грузинским экипажем.