«Си Бриз»: Катера ВМСУ, ГПСУ, ВМС Грузии отработали тактическое учение / Видео
|18:15 23.07.2020
|Україна
В ходе многонациональных учений «Си Бриз — 2020» группа катеров ВМС Украины совместно с Морской охраной Госпогранслужбы Украины и ВМС Грузии отработала задачу по отражению скоростных малоразмерных целей в море.
Также катерная группа, в состав которой вошли катера ВМСУ, Морской охраны ГПСУ, патрульный катер ВМС Грузии, провели тренировку по тактическому маневрированию и ведению артиллерийского боя, пишет flot2017.com.
Во время выполнения поставленных задач, украинские экипажи отработали совместимость, слаженность работы с грузинским экипажем.
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