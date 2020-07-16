Атака Украины с территории оккупированного Крыма станет для Кремля «драматическим шагом».

Как пишет flot2017, об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Крым.Реалии.

«Конечно, Россия имеет все для этого, но это уже слишком драматический шаг. Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет», — высказал мнение Волкер.

Он подчеркнул, что нет возможностей для переговоров с Россией по Крыму. Россия не прекращает гибридную войну против Украины, продолжает войну на Донбассе и аннексию Крыма.

«Все это происходит в форме насилия, с применением вооруженных сил, разведки, кибератак. Более того, они прибегают к экономическим махинациям и коррупции, чтобы и дальше ослаблять Украину. Думаю, что именно этим Россия и занимается. Не могу сказать, что мы достигли какой-то мирной или статической ситуации. Конфликт до сих пор активно развивается», – отметил Волкер.