ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы

18:00 23.07.2020   Абхазія

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к первому комплексу общих тренировок служебных караульных и минно-розыскных собак.

Военные кинологи обучат собак исполнению служебных команд, преодолению препятствий, а также действиям по охране хозяина, пишет пресс-служба МО России.

Следующим этапом для животных станет раздельная специальная подготовка по минно-розыскной и караульной службе – задержание и конвоирование нарушителя, отказ от корма, предлагаемого или подброшенного посторонними людьми, охрана военных объектов, а также разведка минных полей, разминирование населенных пунктов и отдельных объектов.

Питомцев регулярно доставляют в военную базу в конце каждого года из 470 центра служебного собаководства ВС РФ в Московской области.

Для содержания служебных собак на территории военной базы возведен современный кинологический городок. На огороженной площадке периметром 150 на 100 м оборудовано более 10 различных тренажеров для дрессировки питомцев – лестница, узкий мост, высокий забор, трос для патрулирования и комфортные вольеры.

После завершения курса подготовки служебных собак выставят на сторожевые посты для охраны объектов соединения, а также задействуют для поиска взрывоопасных предметов на полигонах в Абхазии.

2. Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили колонну техники условного противника из 152-мм гаубиц «Акация» и Д-30 на горном полигоне Цабал. Боевые стрельбы прошли в рамках масштабных тактических учений.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили в горах на удалении более 10 км колонну боевой техники условного противника и передали координаты целей на командный пункт. Для их уничтожения были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы «Акация» и 122-мм орудия Д-30. Расчеты артиллеристских гаубиц выполняли стрельбу осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций.

В тактическом учении принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 300 единиц техники.

Ранее сообщалось, что по решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова 10 батальонных и 13 ротных тактических учений, начатых в соединениях и воинских частях в ходе внезапной проверки боевой готовности, продолжены по плану боевой подготовки и завершатся в установленные сроки.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.



Ще на цю тему:

18:30 23.07.2020
ЮВО: Значительная часть войск по завершении внезапной проверки боеготовности не покидает полигоны
17:00 23.07.2020
Морпехи штурмом взяли побережье под Калининградом / Виде
14:30 23.07.2020
Корабли Каспийской флотилии вернулись в порт базирования после учений
12:44 22.07.2020
Росія почала демонстративні військові навчання поруч з українським кордоном
21:00 21.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 18 - 20 июля
12:40 21.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения с боевой стрельбой
11:15 21.07.2020
ЮВО: Российские танкисты в Абхазии выполнили задачи в составе рейдовых и обходящих отрядов
11:00 21.07.2020
ЮВО: Российские мотострелки "уничтожали" противника в горах Южной Осетии
18:30 20.07.2020
Близько 120 тисяч військових, танки, літаки: як РФ проведе навчання "Кавказ-2020"
21:00 17.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 16 - 17 июля
20:10 17.07.2020
Более 40 кораблей Каспийской флотилии РФ проводят тренировки
14:05 17.07.2020
У МЗС України розцінюють раптову перевірку боєготовності військ РФ на кордоні з Україною як "погрозу силою"
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
14:15 23.07.2020
Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
Всі новини країни
Греція Греція
13:15 23.07.2020
Bild: Меркель предотвратила войну между Грецией и Турцией
12:30 23.07.2020
США и Греция обсудили стратегию противостояния угрозам со стороны России
19:41 22.07.2020
У Греції біля Коринфу борються з лісовою пожежею, два села евакуювали
13:56 22.07.2020
Греція заявила, що незаконні дії Туреччини загрожують згуртованості НАТО
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
12:40 21.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения с боевой стрельбой
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
18:30 23.07.2020
ЮВО: Значительная часть войск по завершении внезапной проверки боеготовности не покидает полигоны
17:00 23.07.2020
Морпехи штурмом взяли побережье под Калининградом / Виде
16:00 23.07.2020
США і країни Балтії засудили РФ за спроби переписати історію
15:15 23.07.2020
У Росії забракло грошей на зброю: запропоновано три роки економії
Всі новини країни
Румунія Румунія
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:30 23.07.2020
В Турции разработали БПЛА вертикального взлета и посадки / Фото
12:00 23.07.2020
Турция решила остановить российский «Турецкий поток»
17:45 22.07.2020
Туреччина відповіла на демарш Греції щодо бурінь у Середземному морі
13:36 22.07.2020
США викупили винищувачі призначені для Туреччини
Всі новини країни
Україна Україна
19:00 23.07.2020
На укрепление берегов в Керчи выделяют 1,14 млрд рублей
18:45 23.07.2020
Балтійські країни і США підтвердили політику невизнання анексії Криму / Заява
18:15 23.07.2020
«Си Бриз»: Катера ВМСУ, ГПСУ, ВМС Грузии отработали тактическое учение / Видео
17:45 23.07.2020
Два инвестпроекта на 41 млн руб одобрили в Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд