Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к первому комплексу общих тренировок служебных караульных и минно-розыскных собак.

Военные кинологи обучат собак исполнению служебных команд, преодолению препятствий, а также действиям по охране хозяина, пишет пресс-служба МО России.

Следующим этапом для животных станет раздельная специальная подготовка по минно-розыскной и караульной службе – задержание и конвоирование нарушителя, отказ от корма, предлагаемого или подброшенного посторонними людьми, охрана военных объектов, а также разведка минных полей, разминирование населенных пунктов и отдельных объектов.

Питомцев регулярно доставляют в военную базу в конце каждого года из 470 центра служебного собаководства ВС РФ в Московской области.

Для содержания служебных собак на территории военной базы возведен современный кинологический городок. На огороженной площадке периметром 150 на 100 м оборудовано более 10 различных тренажеров для дрессировки питомцев – лестница, узкий мост, высокий забор, трос для патрулирования и комфортные вольеры.

После завершения курса подготовки служебных собак выставят на сторожевые посты для охраны объектов соединения, а также задействуют для поиска взрывоопасных предметов на полигонах в Абхазии.

2. Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили колонну техники условного противника из 152-мм гаубиц «Акация» и Д-30 на горном полигоне Цабал. Боевые стрельбы прошли в рамках масштабных тактических учений.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили в горах на удалении более 10 км колонну боевой техники условного противника и передали координаты целей на командный пункт. Для их уничтожения были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы «Акация» и 122-мм орудия Д-30. Расчеты артиллеристских гаубиц выполняли стрельбу осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций.

В тактическом учении принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 300 единиц техники.

Ранее сообщалось, что по решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова 10 батальонных и 13 ротных тактических учений, начатых в соединениях и воинских частях в ходе внезапной проверки боевой готовности, продолжены по плану боевой подготовки и завершатся в установленные сроки.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.