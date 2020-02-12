Два инвестпроекта на 41 млн руб одобрили в Крыму
|17:45 23.07.2020
|Крим
Инвестсовет оккупированного Крыма одобрил инвестиционные проекты по развитию парка отдыха «Крым в миниатюре» и комплекса по переработке и производству стройматериалов. Общая сумма инвестиций составит 41 млн рублей.
Об этом сообщила министр финансов окупированного Крыма Ирина Кивико, пишет Крыминформ.
«В рамках инвестиционного совета было одобрено два проекта. Один – по развитию парка отдыха «Крым в миниатюре» с плановым объемом инвестиций 31,1 миллиона рублей. Проект предполагает пополнение коллекции миниатюр, перепланировку парковой зоны, строительство объектов благоустройства, закупку и монтаж малых архитектурных форм мультипликационных героев, работы по освещению парка и прилегающей территории, озеленение парка», – уточнила Кивико.
Объем инвестиций по второму проекту предполагается в размере 9,9 млн рублей. «Второй проект предусматривает развитие комплекса дробильно-сортировочного оборудования по переработке и производству строительных материалов», – добавила вице-премьер.
При этом имена инвесторов не называются.
Кроме того, совет одобрил несколько дополнительных соглашений и рассмотрел условия реализации уже действующих проектов.
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