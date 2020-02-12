Два инвестпроекта на 41 млн руб одобрили в Крыму

17:45 23.07.2020   Крим

Инвестсовет оккупированного Крыма одобрил инвестиционные проекты по развитию парка отдыха «Крым в миниатюре» и комплекса по переработке и производству стройматериалов. Общая сумма инвестиций составит 41 млн рублей.

Об этом сообщила министр финансов окупированного Крыма Ирина Кивико, пишет Крыминформ.

«В рамках инвестиционного совета было одобрено два проекта. Один – по развитию парка отдыха «Крым в миниатюре» с плановым объемом инвестиций 31,1 миллиона рублей. Проект предполагает пополнение коллекции миниатюр, перепланировку парковой зоны, строительство объектов благоустройства, закупку и монтаж малых архитектурных форм мультипликационных героев, работы по освещению парка и прилегающей территории, озеленение парка», – уточнила Кивико.

Объем инвестиций по второму проекту предполагается в размере 9,9 млн рублей. «Второй проект предусматривает развитие комплекса дробильно-сортировочного оборудования по переработке и производству строительных материалов», – добавила вице-премьер.

При этом имена инвесторов не называются.

Кроме того, совет одобрил несколько дополнительных соглашений и рассмотрел условия реализации уже действующих проектов.



Ще на цю тему:

19:00 23.07.2020
На укрепление берегов в Керчи выделяют 1,14 млрд рублей
17:15 09.06.2020
Определен подрядчик строительства севастопольского участка трассы «Таврида»
09:45 09.06.2020
В Крыму обещают раз и навсегда разобраться с частным сектором
08:30 05.06.2020
Отставание от сроков строительства зафиксировано в Крыму на 44 объектах ФЦП
15:45 03.06.2020
Объявлен тендер на строительство аэровокзального комплекса Бельбека
18:45 13.03.2020
Оккупанты заявили, что Крым привлек в 2019 году почти 200 млрд рублей инвестиций
14:20 18.02.2020
В Севастополе назвали цены и сроки создания крупнейших объектов
18:00 12.02.2020
Для проектных работ по нацпроекту «Жилье» крымским застройщикам надо 20 млрд руб в год
09:00 12.02.2020
В Крыму нашли инвестора для строительства оптово-логистического центра
14:20 10.02.2020
Краснодарская фирма выигрывает все тендеры на обеспечение пожарной безопасности «Артека»
13:40 04.02.2020
Строительство онкоцентра в Севастополе погрязло в судебных разборках
12:40 31.01.2020
Ялта готовится предложить инвесторам на ЯМЭФ ряд "привлекательных проектов"
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
14:15 23.07.2020
Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
Всі новини країни
Греція Греція
13:15 23.07.2020
Bild: Меркель предотвратила войну между Грецией и Турцией
12:30 23.07.2020
США и Греция обсудили стратегию противостояния угрозам со стороны России
19:41 22.07.2020
У Греції біля Коринфу борються з лісовою пожежею, два села евакуювали
13:56 22.07.2020
Греція заявила, що незаконні дії Туреччини загрожують згуртованості НАТО
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
12:40 21.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения с боевой стрельбой
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
18:30 23.07.2020
ЮВО: Значительная часть войск по завершении внезапной проверки боеготовности не покидает полигоны
17:00 23.07.2020
Морпехи штурмом взяли побережье под Калининградом / Виде
16:00 23.07.2020
США і країни Балтії засудили РФ за спроби переписати історію
15:15 23.07.2020
У Росії забракло грошей на зброю: запропоновано три роки економії
Всі новини країни
Румунія Румунія
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:30 23.07.2020
В Турции разработали БПЛА вертикального взлета и посадки / Фото
12:00 23.07.2020
Турция решила остановить российский «Турецкий поток»
17:45 22.07.2020
Туреччина відповіла на демарш Греції щодо бурінь у Середземному морі
13:36 22.07.2020
США викупили винищувачі призначені для Туреччини
Всі новини країни
Україна Україна
19:00 23.07.2020
На укрепление берегов в Керчи выделяют 1,14 млрд рублей
18:45 23.07.2020
Балтійські країни і США підтвердили політику невизнання анексії Криму / Заява
18:15 23.07.2020
«Си Бриз»: Катера ВМСУ, ГПСУ, ВМС Грузии отработали тактическое учение / Видео
17:45 23.07.2020
Два инвестпроекта на 41 млн руб одобрили в Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд