Инвестсовет оккупированного Крыма одобрил инвестиционные проекты по развитию парка отдыха «Крым в миниатюре» и комплекса по переработке и производству стройматериалов. Общая сумма инвестиций составит 41 млн рублей.

Об этом сообщила министр финансов окупированного Крыма Ирина Кивико, пишет Крыминформ.

«В рамках инвестиционного совета было одобрено два проекта. Один – по развитию парка отдыха «Крым в миниатюре» с плановым объемом инвестиций 31,1 миллиона рублей. Проект предполагает пополнение коллекции миниатюр, перепланировку парковой зоны, строительство объектов благоустройства, закупку и монтаж малых архитектурных форм мультипликационных героев, работы по освещению парка и прилегающей территории, озеленение парка», – уточнила Кивико.

Объем инвестиций по второму проекту предполагается в размере 9,9 млн рублей. «Второй проект предусматривает развитие комплекса дробильно-сортировочного оборудования по переработке и производству строительных материалов», – добавила вице-премьер.

При этом имена инвесторов не называются.

Кроме того, совет одобрил несколько дополнительных соглашений и рассмотрел условия реализации уже действующих проектов.