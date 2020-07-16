Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що фігуранти «справи кримських мусульман» піддаються насильству, тиску і погроз, перебуваючи в російському ув'язненні.

За даними омбудсмена, нещодавно заарештований кримський татарин Сейран Хайретдінов піддається «психологічному насильству», а керівництво слідчого ізолятора в Криму «навмисно створює йому нестерпні умови утримання, переміщаючи його з камери в камеру і погрожуючи виселенням в ШІЗО», пише Центр журналістських розслідувань.

«Грубо порушуються права українських політв’язнів Олександра Марченко, Тофіка Абдулгазіева, Руслана Сулейманова, Ескендера Абдулганіева, яких незаконно утримують в установах Федеральної служби виконання покарань Росії», – йдеться в повідомленні.

Денісова повідомила, що незважаючи на постійні скарги на погіршення стану здоров’я, жодному із затриманих не роблять належної медичної допомоги.

«Крім того, керівництво слідчих ізоляторів, щоб створити додатковий тиск на українських політв’язнів, вилучає лікарські препарати. Зокрема, в Тофіка Абдулгазіева під час обшуку забрали знеболююче», – повідомила Денісова.

Вона звернулася до російського омбудсмена Тетяні Москалькової з вимогою негайно припинити «нелюдське поводження з незаконно утримуваними українськими політв’язнями і терміново забезпечити право на отримання належної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів, а також вжити заходів з метою припинення тиску на них з боку адміністрації СІЗО».

За кордоном близько 7 тисяч українців відбувають покарання у місцях позбавлення волі, серед них 2 тисячі – у РФ.

Яким чином Україна може вплинути на Росію, щоб полегшити долю своїх громадян, читайте в онлайн-інтерв’ю з Уповноваженим ВРУ з прав людини Людмилою Денисовою для Центру журналістських розслідувань.

За данними координаторки Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, Росія незаконно утримує за гратами за «кримськими справами» 88 людей, які зараз утримуються в СІЗО і колоніях окупованого Криму, а також в СІЗО на території РФ.

Кримські татари, включені в список для обміну утримуваними особами між Україною та РФ, можуть відмовитися брати у ньому участь, якщо дізнаються, що їх міняють на «бандитів», заявив лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв.

Російська «влада» окупованого Криму продовжує переслідувати кримських татар і притягати їх до кримінальної відповідальності за надуманими звинуваченнями в злочинах терористичної спрямованості, йдеться в доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) «Всесвітній звіт 2020».