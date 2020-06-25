Міністерство фінансів Російської Федерації запропонувало знизити витрати на Державну програму озброєнь на 5% впродовж 2021-2023 років.

Йдеться про зниження витрат приблизно на 225 млрд рублів. Про це повідомило інформаційне агентство РБК, пише defence-ua.

Як пояснюється, пропозиції щодо скорочення фінансування є наслідком пандемії та викликаних нею кризових явищ в економіці Росії.

Скорочення витрат на Державну програму озброєнь - один із заходів "щодо уточнення бюджетних витрат з метою забезпечення збалансованості федерального бюджету на найближчі три роки".

Пропозиції про секвестр були розглянуті на нараді у прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна 7 липня, а потім вони були розіслані відомствам - розпорядникам бюджетних коштів.

Рішення про скорочення обговорюється після того, як за перші чотири місяці 2020 року фінансування російської армії зросло на 35,4 млрд рублів в порівнянні з минулим роком.

Щорічний розподіл асигнувань в рамках десятирічної Держпрограми озброєнь, яку два роки тому затвердив президент Володимир Путін, засекречений, відомий тільки її загальний обсяг.

Як заявляли у міноборони РФ, на реалізацію держпрограми озброєнь з 2018 по 2027 рік було передбачено 20 трлн руб., з них 19 трлн - на закупівлі, ремонт і розробку озброєнь, військової та спеціальної техніки і 1 трлн - на будівництво відповідної інфраструктури.

Після 2020 року він мав скорочуватись, з огляду на те, що рівень сучасного озброєння у російській армії наближається до 60%, а до кінця 2020 року він мав досягти 70%. Такий рівень мав підтримуватися до 2027 року.

Разом з тим, окремі обізнані експерти у Росії стверджують, що скорочення витрат на Держпрограму з розвитку озброєнь, "поки що тільки пропозиція, і конкретного рішення немає.

Але якщо це рішення буде прийнято, то в першу чергу будуть секвеструвати перспективні проекти. Скорочення також може також вплинути на обсяги серійних закупівель військової техніки".

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