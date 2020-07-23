Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів
|14:15 23.07.2020
|Болгарія
Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставки міністрів фінансів, економіки, внутрішніх справ і туризму на тіл антиурядових протестів, які охопили країну.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство BGNES.
"Ми прийняли відставку Владислава Горанова, Младена Марінова, Еміля Караніколова, а також Ніколіни Ангелкової" - сказав Борисов.
Про майбутню відставку міністрів фінансів, економіки, внутрішніх справ стало відомо ще минулого тижня. Борисов попросив трьох міністрів піти, щоб покласти край припущеннями про те, що вони працюють в змові з опозиційною етнічною турецькою партією РПС ("Рух за права і свободи") і її старшим членом, бізнесменом і медіамагнатом Деляном Пеєвським.
Міністр туризму Ніколіна Ангелкова подала у відставку через стагнацію у туристичному секторі, викликану коронавірусною кризою.
Відставки відбуваються на тлі безперервних антиурядових протестів в Софії і по всій країні, що вимагають відставки всього уряду, генерального прокурора Івана Гешева і чесних виборів.
Протести тривають вже два тижні.
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