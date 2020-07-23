Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів

14:15 23.07.2020   Болгарія

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставки міністрів фінансів, економіки, внутрішніх справ і туризму на тіл антиурядових протестів, які охопили країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство BGNES.

"Ми прийняли відставку Владислава Горанова, Младена Марінова, Еміля Караніколова, а також Ніколіни Ангелкової" - сказав Борисов.

Про майбутню відставку міністрів фінансів, економіки, внутрішніх справ стало відомо ще минулого тижня. Борисов попросив трьох міністрів піти, щоб покласти край припущеннями про те, що вони працюють в змові з опозиційною етнічною турецькою партією РПС ("Рух за права і свободи") і її старшим членом, бізнесменом і медіамагнатом Деляном Пеєвським. 

Міністр туризму Ніколіна Ангелкова подала у відставку через стагнацію у туристичному секторі, викликану коронавірусною кризою.

Відставки відбуваються на тлі безперервних антиурядових протестів в Софії і по всій країні, що вимагають відставки всього уряду, генерального прокурора Івана Гешева і чесних виборів.

Протести тривають вже два тижні.



Ще на цю тему:

10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
09:00 13.07.2020
Президент Болгарії закликав уряд і генпрокурора піти у відставку
19:30 19.06.2020
Прем'єр Болгарії звинуватив президента у стеженні за ним з дрона
10:20 06.05.2020
Болгарія погрожує заблокувати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
14:15 23.07.2020
Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
Всі новини країни
Греція Греція
13:15 23.07.2020
Bild: Меркель предотвратила войну между Грецией и Турцией
12:30 23.07.2020
США и Греция обсудили стратегию противостояния угрозам со стороны России
19:41 22.07.2020
У Греції біля Коринфу борються з лісовою пожежею, два села евакуювали
13:56 22.07.2020
Греція заявила, що незаконні дії Туреччини загрожують згуртованості НАТО
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
12:40 21.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения с боевой стрельбой
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
18:30 23.07.2020
ЮВО: Значительная часть войск по завершении внезапной проверки боеготовности не покидает полигоны
17:00 23.07.2020
Морпехи штурмом взяли побережье под Калининградом / Виде
16:00 23.07.2020
США і країни Балтії засудили РФ за спроби переписати історію
15:15 23.07.2020
У Росії забракло грошей на зброю: запропоновано три роки економії
Всі новини країни
Румунія Румунія
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:30 23.07.2020
В Турции разработали БПЛА вертикального взлета и посадки / Фото
12:00 23.07.2020
Турция решила остановить российский «Турецкий поток»
17:45 22.07.2020
Туреччина відповіла на демарш Греції щодо бурінь у Середземному морі
13:36 22.07.2020
США викупили винищувачі призначені для Туреччини
Всі новини країни
Україна Україна
19:00 23.07.2020
На укрепление берегов в Керчи выделяют 1,14 млрд рублей
18:45 23.07.2020
Балтійські країни і США підтвердили політику невизнання анексії Криму / Заява
18:15 23.07.2020
«Си Бриз»: Катера ВМСУ, ГПСУ, ВМС Грузии отработали тактическое учение / Видео
17:45 23.07.2020
Два инвестпроекта на 41 млн руб одобрили в Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд