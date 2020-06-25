Если владелец аварийного танкера-бункеровщика Delfi, потерпевшего крушение на одесском пляже «Дельфин», до конца текущей недели не сможет выполнить его подъем, он должен будет отказаться от прав на судно.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет издание Порты Украины.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, на очередном заседании Кабинета министров в среду, 22 июля, премьер-министр Шмыгаль дал поручение Владиславу Криклию взять под личный контроль вопрос подъема аварийного танкера Delfi и отработать его совместно с ГП «Администрация морских портов Украины» и с местными властями.

«Несколько дней назад владелец аварийного судна Delfi делал попытки поднять танкер, но из-за просчетов подрядчиков тросы не выдержали большой нагрузки и надорвались. До конца этой недели владелец предпримет вторую попытку, после чего, в случае отрицательного результата, он будет отказываться от прав на судно. Тогда это будет исключительно наша ответственность — Администрации морских портов и Министерства инфраструктуры. Мы поскорее должны ликвидировать последствия этой аварии, ведь риски слишком велики. Из-за этого не только блокируется нормальный режим судоходства вблизи крупнейшего порта Украины — Одессы, а и есть значительная экологическая угроза в связи с постоянным вытеканием топлива», — прокомментировал ситуацию Криклий.

Ранее на этой неделе АМПУ обратилась к владельцу потерпевшего крушение на одесском пляже «Дельфин» танкера-бункеровщика Delfi с требованием передать ей право подъема и удаления судна в связи с безуспешными попытками судовладельца сделать это самостоятельно. Одновременно, АМПУ обратилась к капитану Одесского порта относительно предоставления отказа в очередном продлении срока подъема танкера, в случае поступления от судовладельца соответствующего обращения.

АМПУ в июне заявляла об отсутствии у нее законных оснований для самостоятельного, от своего имени, подъема и удаления судна Delfi. Такое право (а не обязанность), в соответствии со ст. 123 Кодекса торгового мореплавания, Администрация морских портов Украины получит лишь при условии наступления ряда независимых непосредственно от АМПУ условий и обстоятельств, первым из которых является неподнятие судна его владельцем в срок, установленный капитаном морского порта, согласно статье 123 КТМ Украины.

Ранее АМПУ дважды — 31 марта и 17 июня — обращалась к судовладельцу с требованием передать права на подъем и удаление аварийного судна. Судовладелец ответил отказом.

Авария танкера-бункеровщика Delfi произошла 20-22 ноября 2019 года. Судно сорвало с якоря и отнесло на мель в акватории Одесского порта. Попытки взять судно на буксир успехом не увенчались. Экипаж в составе троих человек был эвакуирован.

Из корпуса танкера, который был поврежден в результате столкновения с волноломом, неоднократно фиксировались утечки нефтепродуктов.

Владельцем танкера является компания Frio Fondo LP Corner Chambers, зарегистрированная в Бирмингеме (Великобритания), а его представителями в Одессе — Юрий Голиков и капитан танкера Анатолий Слинько.