Морпехи штурмом взяли побережье под Калининградом / Виде
|17:00 23.07.2020
|Росія
Морские пехотинцы штурмом взяли побережье под Калининградом. Учения четырёх видов войск Балтийского флота прошли на полигоне Хмелёвка.
Как пишет ТСН, тренировка состоялась в рамках масштабной внезапной проверки боевой готовности, которая проходит в Вооруженных силах России, сообщили в Минобороны.
По замыслу учений противник захватил побережье. Для оказания содействия морскому десанту с вертолетов Ка-27ПС на берег высадили группы разграждения, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря.
Десант высадился с нескольких кораблей, а также катеров. Условный противник потерпел поражение. В учении были задействованы надводные корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота, боевая техника соединения морской пехоты и инженерных подразделений флота.
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