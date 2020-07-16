Морские пехотинцы штурмом взяли побережье под Калининградом. Учения четырёх видов войск Балтийского флота прошли на полигоне Хмелёвка.

Как пишет ТСН, тренировка состоялась в рамках масштабной внезапной проверки боевой готовности, которая проходит в Вооруженных силах России, сообщили в Минобороны.

По замыслу учений противник захватил побережье. Для оказания содействия морскому десанту с вертолетов Ка-27ПС на берег высадили группы разграждения, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря.

Десант высадился с нескольких кораблей, а также катеров. Условный противник потерпел поражение. В учении были задействованы надводные корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота, боевая техника соединения морской пехоты и инженерных подразделений флота.