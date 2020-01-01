Bild: Меркель предотвратила войну между Грецией и Турцией
|13:15 23.07.2020
|Греція
Благодаря канцлеру Германии Ангеле Меркель, переход противостояния между Грецией и Турцией возле Кастеллоризо в «горячую» фазу был предотвращен.
Об этом пишет популярное немецкое издание Bild в статье под названием «Военные корабли Эрдогана вышли в море, передают Русские Афины.
Меркель прекращает военный конфликт между турками и греками, пишет издание. «То, что произошло вчера у южного побережье Турции, напоминает события ракетного кризиса на Кубе в 1962 году».
«Военные корабли противников приближались к красной линии и ожидали друг друга. «На этот раз силы двух союзников по НАТО выстроились друг против друга, и мог начаться военный конфликт, который канцлер Ангела Меркель, предотвратила в последнюю минуту».
Bild считает, что началом конфликта послужил турецкий Navtex, а Греция решила любым путем помешать Турции начать эксплуатировать собственный природный газ в регионе. В сообщении упоминается, что два истребителя F-16 ВВС Турции пролетели утром над Кастелоризо.
«Греция, в свою очередь, ответила отправкой истребителей», - сообщает Bild. «В полдень греческий флот объявил состояние боевой тревоги. Все отпуска военных были приостановлены». Отмечается, что начальник Генерального штаба национальной обороны Константинос Флорос поспешно вернулся с Кипра «из-за военных действий вокруг турецкой военно-морской базы Аксаз».
Наконец, издание утверждает, что в этот район направились как турецкие, так и греческие корабли, причем ситуация опасно обострилась.
«Ночью стало ясно: 18 турецких военных кораблей направились к Кастелоризо, как сообщили "Bild" греческие военные. Но и греческие военные корабли также прибыли к острову. Ситуация, которая в любой момент могла привести к эскалации между двумя странами НАТО», - продолжает автор публикации. «Но затем объявилась Меркель. Она, согласно информации «Bild», буквально в последнюю минуту связалась с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, чтобы выступить посредником между двумя хорошо вооруженными и готовыми к бою странами. Её попытка оказалась удачной! «Турецкий военно-морской флот изменил курс и ушел в противоположном направлении, напряженность на время спала».
Вице-премьер Ульрике Демер первым подтвердил информацию о телефонном разговоре Ангелы Меркель с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом. На вопрос о том, шла ли речь о турецких бурильных работах в общении Меркель с Эрдоганом и Мицотакисом, Демер ответил: «Я могу подтвердить, что речь шла о Восточном Средиземноморье. Наша позиция по вопросам бурения, по вопросу морских границ и эксплуатации природных ресурсов в Восточном Средиземноморье хорошо известна. «Есть также решение о санкциях ЕС». Утром правительство Греции объявило, что вчера Кириакос Мицотакис, среди прочего, проинформировал канцлера Германии о последних событиях. Однако никаких других подробностей или разъяснений в этом пресс-релизе не было.
"Геополитический триллер" в восточной части Средиземного моря начался после того, как Турция внезапно выпустила Navtex для сейсмических исследований в районе моря в греческом континентальном шельфе, около острова Кастелогизо. С самого начала Афины отреагировали решительно, предприняв ряд инициатив. Среди них — собственный анти-Navtex, с точно такими же координатами, в одно и то же время. В этом контексте в среду днем Кириакос Мицотакис имел телефонный разговор с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в связи с завтрашней встречей последнего (с. Анастасиадис) с президентом Франции Эмануэлем Макроном. А министр обороны Греции связался со своим американским коллегой и руководством НАТО.
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