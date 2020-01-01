Bild: Меркель предотвратила войну между Грецией и Турцией

13:15 23.07.2020   Греція

Благодаря канцлеру Германии Ангеле Меркель, переход противостояния между Грецией и Турцией возле Кастеллоризо в «горячую» фазу был предотвращен.

Об этом пишет популярное немецкое издание Bild в статье под названием «Военные корабли Эрдогана вышли в море,  передают Русские Афины.
 
Меркель прекращает военный конфликт между турками и греками, пишет издание. «То, что произошло вчера у южного побережье Турции, напоминает события ракетного кризиса на Кубе в 1962 году».

«Военные корабли противников приближались к красной линии и ожидали друг друга. «На этот раз силы двух союзников по НАТО выстроились друг против друга, и мог начаться военный конфликт, который канцлер Ангела Меркель, предотвратила в последнюю минуту».

Bild считает, что началом конфликта послужил турецкий Navtex, а Греция решила любым путем помешать Турции начать эксплуатировать собственный природный газ в регионе. В сообщении упоминается,  что два истребителя F-16 ВВС Турции пролетели утром над Кастелоризо.

«Греция, в свою очередь, ответила отправкой истребителей», - сообщает Bild. «В полдень греческий флот объявил состояние боевой тревоги. Все отпуска военных были приостановлены». Отмечается, что начальник Генерального штаба национальной обороны Константинос Флорос поспешно вернулся с Кипра «из-за военных действий вокруг турецкой военно-морской базы Аксаз».

Наконец, издание утверждает, что в этот район направились как турецкие, так и греческие корабли, причем ситуация опасно обострилась.

«Ночью стало ясно: 18 турецких военных кораблей направились к Кастелоризо, как сообщили "Bild" греческие военные. Но и греческие военные корабли также прибыли к острову. Ситуация, которая в любой момент могла  привести к эскалации между двумя странами НАТО», - продолжает автор публикации. «Но затем объявилась Меркель. Она, согласно информации «Bild»,  буквально в последнюю минуту связалась с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром  Греции Кириакосом Мицотакисом, чтобы выступить посредником между двумя хорошо вооруженными и готовыми к бою странами. Её попытка оказалась удачной! «Турецкий военно-морской флот изменил курс и ушел в противоположном направлении, напряженность на время спала».

Вице-премьер Ульрике Демер первым подтвердил информацию о телефонном разговоре Ангелы Меркель с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом. На вопрос о том, шла ли речь о турецких бурильных работах в общении Меркель с Эрдоганом и Мицотакисом, Демер ответил: «Я могу подтвердить, что речь шла о Восточном Средиземноморье. Наша позиция по вопросам  бурения, по вопросу морских границ и эксплуатации природных ресурсов в Восточном Средиземноморье хорошо известна. «Есть также решение о санкциях ЕС». Утром правительство Греции объявило, что вчера Кириакос Мицотакис, среди прочего, проинформировал канцлера Германии о последних событиях. Однако никаких других подробностей или разъяснений в этом пресс-релизе не было. 

"Геополитический триллер" в восточной части Средиземного моря начался после того, как Турция внезапно выпустила Navtex для сейсмических исследований в районе моря в греческом континентальном шельфе, около острова Кастелогизо. С самого начала Афины отреагировали решительно, предприняв ряд инициатив. Среди них — собственный анти-Navtex, с точно такими же координатами, в одно и то же время. В этом контексте в среду днем Кириакос Мицотакис имел телефонный разговор с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в связи с завтрашней встречей последнего (с. Анастасиадис) с президентом Франции Эмануэлем Макроном. А министр обороны Греции связался со своим американским коллегой и руководством НАТО. 



Ще на цю тему:

18:30 11.06.2020
У Туреччині виключили ймовірність воєнного конфлікту з Грецією
18:00 05.06.2020
Минобороны Греции допускает возможность военных действий против Турции
10:45 03.06.2020
Турция заявила решимости отстаивать свои интересы в Средиземноморье
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:45 28.02.2020
Греція посилює охорону сухопутного та морського кордону з Туреччиною - ЗМІ
19:30 15.01.2020
Греція перехопила чотири турецькі винищувачі над своїми островами
19:00 21.11.2019
Греція закликає Анкару перестати шантажувати ЄС мігрантами
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
18:50 18.06.2019
Турция и Греция обсудят сотрудничество в Эгейском регионе
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
14:15 23.07.2020
Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
Всі новини країни
Греція Греція
13:15 23.07.2020
Bild: Меркель предотвратила войну между Грецией и Турцией
12:30 23.07.2020
США и Греция обсудили стратегию противостояния угрозам со стороны России
19:41 22.07.2020
У Греції біля Коринфу борються з лісовою пожежею, два села евакуювали
13:56 22.07.2020
Греція заявила, що незаконні дії Туреччини загрожують згуртованості НАТО
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
12:40 21.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения с боевой стрельбой
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
18:30 23.07.2020
ЮВО: Значительная часть войск по завершении внезапной проверки боеготовности не покидает полигоны
17:00 23.07.2020
Морпехи штурмом взяли побережье под Калининградом / Виде
16:00 23.07.2020
США і країни Балтії засудили РФ за спроби переписати історію
15:15 23.07.2020
У Росії забракло грошей на зброю: запропоновано три роки економії
Всі новини країни
Румунія Румунія
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:30 23.07.2020
В Турции разработали БПЛА вертикального взлета и посадки / Фото
12:00 23.07.2020
Турция решила остановить российский «Турецкий поток»
17:45 22.07.2020
Туреччина відповіла на демарш Греції щодо бурінь у Середземному морі
13:36 22.07.2020
США викупили винищувачі призначені для Туреччини
Всі новини країни
Україна Україна
19:00 23.07.2020
На укрепление берегов в Керчи выделяют 1,14 млрд рублей
18:45 23.07.2020
Балтійські країни і США підтвердили політику невизнання анексії Криму / Заява
18:15 23.07.2020
«Си Бриз»: Катера ВМСУ, ГПСУ, ВМС Грузии отработали тактическое учение / Видео
17:45 23.07.2020
Два инвестпроекта на 41 млн руб одобрили в Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд