В Турции разработали БПЛА вертикального взлета и посадки / Фото

16:30 23.07.2020   Туреччина

Специалисты турецкой оборонной компании Nurol BAE Systems (BNA) разработали беспилотник Alesta, вертикального взлета и посадки.

Проекты беспилотных летательных аппаратов пользуются активной поддержкой Управления оборонной промышленности Администрации президента Турции, пишет Анадолу.

Гендиректор BNA Эрай Гекальп сообщил изданию, что Alesta по своим параметрам серьезно отличается от других беспилотников.

Новый беспилотник обладает особой конфигурацией вращающегося крыла, что дает ему преимущества вертолета. БПЛА оснащен электрическим двигателем, не нуждается во взлетно-посадочной полосе и при этом может летать на более длинные расстояния, нежели вертолет.

Гекальп отметил, что беспилотники Alesta данной конфигурации могут нести до 8 кг полезного груза, или в них могут быть интегрированы различные сенсоры с разведывательной миссией, а также для фиксирования очагов возгорания.

«Alesta способна автоматически уклонятся от вероятного препятствия на своем пути, развивает скорость до 120 км в час и может на одной зарядке преодолеть путь в 20 км. В будущем эти технологии будут использоваться и для воздушных такси. То есть, подобные беспилотные аппараты будут и пилотируемыми. Тестирование новых беспилотников начнется уже в августе, а серийный выпуск может начаться уже в 2021 году», - отметил он.

Гендиректор BNA также не исключил создания в течение года более крупной версии беспилотников, которые могут перевозить груз, весом до 100 кг, в том числе для карго-перевозок.

Гекальп также сообщил о разработке беспилотников, с возможностью взлета и посадки с палубы морского судна.

Фото: Анадолу



Ще на цю тему:

19:45 17.07.2020
Противокорабельная ракета Atmaca готова к принятию на вооружение ВС Турции
11:45 06.07.2020
Туреччина успішно випробувала першу протикорабельну ракету
12:00 03.07.2020
Туреччина презентувала новий зенітно-ракетний комплекс / Фото, відео
13:45 25.06.2020
Туреччина нарощує десантні можливості: незабаром розпочнуться випробування амфібійної машини / Фото
09:45 25.06.2020
В Турции испытали снаряд для уничтожения бетонных укрытий / Видео
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
11:00 23.06.2020
Турецька армія отримає понад 500 дронів-камікадзе: у Росії розхвилювалися / Фото, відео
18:15 19.06.2020
В Турции протестировали двигатель для ракет средней дальности
13:30 09.06.2020
Туреччина і РФ домовились про постачання другої партії С-400
12:15 05.06.2020
В Турции представили новый ударный вертолет собственной разработки / Фото
13:30 04.06.2020
Стало відомо скільки безпілотників Bayraktar TB2 поставлено турецьким силовикам
09:15 03.06.2020
Турецкий беспилотник уничтожил ещё один российский "Панцирь" в Ливии - источник:
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
14:15 23.07.2020
Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
Всі новини країни
Греція Греція
13:15 23.07.2020
Bild: Меркель предотвратила войну между Грецией и Турцией
12:30 23.07.2020
США и Греция обсудили стратегию противостояния угрозам со стороны России
19:41 22.07.2020
У Греції біля Коринфу борються з лісовою пожежею, два села евакуювали
13:56 22.07.2020
Греція заявила, що незаконні дії Туреччини загрожують згуртованості НАТО
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
12:40 21.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения с боевой стрельбой
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
18:30 23.07.2020
ЮВО: Значительная часть войск по завершении внезапной проверки боеготовности не покидает полигоны
17:00 23.07.2020
Морпехи штурмом взяли побережье под Калининградом / Виде
16:00 23.07.2020
США і країни Балтії засудили РФ за спроби переписати історію
15:15 23.07.2020
У Росії забракло грошей на зброю: запропоновано три роки економії
Всі новини країни
Румунія Румунія
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:30 23.07.2020
В Турции разработали БПЛА вертикального взлета и посадки / Фото
12:00 23.07.2020
Турция решила остановить российский «Турецкий поток»
17:45 22.07.2020
Туреччина відповіла на демарш Греції щодо бурінь у Середземному морі
13:36 22.07.2020
США викупили винищувачі призначені для Туреччини
Всі новини країни
Україна Україна
19:00 23.07.2020
На укрепление берегов в Керчи выделяют 1,14 млрд рублей
18:45 23.07.2020
Балтійські країни і США підтвердили політику невизнання анексії Криму / Заява
18:15 23.07.2020
«Си Бриз»: Катера ВМСУ, ГПСУ, ВМС Грузии отработали тактическое учение / Видео
17:45 23.07.2020
Два инвестпроекта на 41 млн руб одобрили в Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд