Українськи морпіхи провели навчання з бойовою стрільбою
|15:40 23.07.2020
|Україна
На полігоні морської піхоти пройшли тактико-спеціальні навчання морської піхоти з бойовою стрільбою з одним з підрозділів морської піхоти.
Морпіхи відпрацювали спостереження, ідентифікацію цілей та бойову стрільбу, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook, пише Укрінформ.
"Морські піхотинці провели тактико-спеціальні навчання протягом декількох днів на полігоні морської піхоти... Головною темою навчань стало відпрацювання розвідувальних дій у складі малих підрозділів та груп", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що морські піхотинці відточували, зокрема, навички з орієнтування на місцевості, спостереження, ідентифікації об'єктів умовного противника та передачі інформації з використанням сучасних вітчизняних та іноземних засобів розвідки.
Навчання проводились під керівництвом досвідчених інструкторів, які пройшли відповідну програму підготовки за стандартами НАТО.
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