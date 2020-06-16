Поліпшення відносин США і Росії виключено — заступник держсекретаря

12:15 23.07.2020   Росія

Прогрес у відносинах Москви і Вашингтона практично неможливий у нинішній політичній ситуації.

Про це заявив заступник держсекретаря США Стівен Біган під час засідання комітету сенату з іноземних справ, пише ZN,UA.

Відповідаючи на питання про причини недавніх санкцій США проти російського підприємця Євгена Пригожина і пов'язаних з ним компаній, Біган сказав: «Кроки, зроблені нами стосовно Росії нещодавно — це просто частина відповідних заходів проти давньої моделі поведінки Росії, яка робить практично неможливим для нас досягнення прогресу у відносинах з російськими».

15 липня Міністерство фінансів США внесло в санкційні списки трьох росіян і п'ять компаній, пов'язаних з Пригожиним. Мова йде про петербурзької «М Інвест», суданської Meroe Gold Зі Ltd, китайської Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp, гонконгських Shine Dragon Group і Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company.

Серед тих, що потрапили під санкції громадян Росії Ігор Лавренків, Андрій Мандель і Михайло Потепкин. Мінфін пов'язує їх безпосередньо з Пригожиним, а також компаніями «М Інвест» і Meroe Gold Зі Ltd.

«М Інвест» у Вашингтоні вважають прикриттям для приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, діючої в Судані. Самого Пригожина США внесли в санкційні списки в 2016 році.

Нагадаємо, палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки схвалила проект оборонного бюджету країни на суму 740,5 млрд доларів. В бюджеті пропонується посилити існуючі санкції проти російських газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".



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