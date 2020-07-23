Госсекретарь США обсудил в Дании энергетическую безопасность и военную активность РФ

11:15 23.07.2020   Росія

В среду, 22 июля, в Копенгагене госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном. 

Как сообщает Госдепартамент, обсуждались проблемы энергетической безопасности, сотрудничества в Арктике, влияния пандемии коронавируса на международное сотрудничество, а также отношений с Китаем, пишет ghall.com.

Также сайт Государственного департамента США сообщает, что министр иностранных дел Дании, Йеппе Кофод во время общения со СМИ вместе с Помпео отметил, что его страна очень хорошо осведомлена об усилении глобального внимания и военного присутствия России в Арктике.

“Мы будем продолжать сохранять и развивать осведомленность в Арктике. Мы обеспечим наличие у нас необходимых средств в регионе и стремимся сохранять тесное сотрудничество на основе Арктического совета и Илулиссатськой Декларации”, – заявил дипломат. Арктический совет и Илулиссатськая Декларация это механизмы диалога арктических государств и коренных народов.

Кофод также заявил, что “Дания и США – ближайшие союзники в НАТО”.

“От Арктики до глобальной безопасности, борьбы с терроризмом и других вопросов Дания и США вместе”, – сказал Кофод.

Ранее в СМИ сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео намеревался обсудить c главой правительства Дании ситуацию с газопроводом “Северный поток-2”.

Газопровод, который Россия стремится достроить, будет доставлять газ в Европу по дну Балтийского моря. Недостроенный участок газопровода проходит через экономическую зону Дании.



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