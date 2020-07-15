Новая коронавирусная инфекция выявлена за истекшие сутки у 26 человек в Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, сообщает Крыминформ.

«За 22 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, 1 – завозной из-за рубежа», – сообщил Аксенов.

В Крыму с начала пандемии выявлено 1 038 подтвержденных случаев COVID-19. «65 из них завозные из-за границы, 106 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 746 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 121 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – написал Аксенов.

С выздоровлением из больниц выписано 792 пациента, из них 35 за последние сутки. От вируса скончались 13 человек.