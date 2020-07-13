Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель 22 липня провів тристоронні телефонні переговори з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану задля зниження напруженості на тлі спалаху насильства на кордоні цих країн.

Бесіда високого представника ЄС із закордонних справ із міністром закордонних справ Вірменії Зограбом Мнацаканяном та міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим стала першою прямою дипломатією з боку ЄС, яка об’єднала конфронтуючі країни, пише “Радіо Свобода”.

Боррель закликав обидві сторони взяти на себе зобов’язання припинити вогонь і вжити негайних заходів для полегшення ситуації.

Головний дипломат ЄС “закликав обидві сторони припинити збройну конфронтацію і утримуватися від дій і риторики, які провокують напруженість, повідомили в канцелярії Борреля.

Раніше також генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав до “негайної та повної деескалації” і “повернення до переговорів” між Азербайджаном і Вірменією.

Після спалаху насильства, що почався 12 липня і тривав кілька днів між сусідніми країнами Південного Кавказу, загинули щонайменше 12 азербайджанських і 4 вірменських військових. Кожна зі сторін звинуватила іншу в початку бойових дій.

Остання велика збройна сутичка між арміями Азербайджану і Вірменії сталася в квітні 2016 року в Нагірному Карабасі. Десятки військовослужбовців з обох сторін загинули або були поранені. Вірменія і Азербайджен перебувають у стані війни з 1992 року.

Протягом останніх 30 років відносини між Вірменією та Азербайджаном залишаються напруженими через регіон Нагірний Карабах, який фактично розташований на території Азербайджану, але контролюється невизнаною Нагірно-Карабахською Республікою. Регіон відколовся від Азербайджану в 1991 році, на його території проживають переважно вірмени. На кордоні двох країн відбуваються збройні конфлікти.