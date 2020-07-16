МО України: У Чорноморському регіоні зростає напруження через мілітаризацію Криму

10:15 23.07.2020   Крим

У басейнах Чорного і Азовського морів продовжує зростати напруга через мілітаризацією Росією анексованого Криму. 

Про це 22 липня під час заключного засідання Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ сказав міністр оборони України Андрій Таран, передає УНН із посиланням на “Крим.Реалії”.

Він також нагадав, що Росія створює перешкоди вільному судноплавству в регіоні.

“Я хотів би зробити чіткий і рішучий акцент на одному питанні — російська агресія проти України залишається головною проблемою нашої національної і регіональної безпеки”, — підкреслив Таран.

Держави-учасниці ОБСЄ підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Вони висловили стурбованість через проведення Росією 17-21 липня цього року раптових масштабних військових навчань.

Резолюція Генеральної Асамблеєю ООН, прийнята 18 грудня 2018 року в зв’язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаюче російська військова присутність в Чорному і Азовському морях.



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