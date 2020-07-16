У четвер, 23 липня, підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму планує почати розглядати по суті справу стосовно голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, якого на півострові судять заочно.

Про призначення цього засідання суд оголосив ще минулого тижня, коли проводив попереднє слухання у цій справі. Інформацію про засідання напередодні підтвердили російським ЗМІ безпосередньо в суді. «Перше судове засідання з розгляду кримінальної справи стосовно Рефата Чубарова призначено на 23 липня, початок –​ о 10:00», –​ повідомив агентству «Интерфакс-Юг» представник суду, пише Крим.Реалії.

Повідомляється, що засідання пройде у відкритому режимі, проте число слухачів може бути обмежене з урахуванням дотримання соціальної дистанції.

Останнє засідання у цій справі, як повідомив представник суду, проходило за відсутності підсудного, присутні «прокурор, призначений захисник і потерпілі у кримінальній справі».

Адвокат Микола Полозов повідомив тоді Крим.Реалії, що його не допустили до захисту Чубарова в цій справі, пославшись на «конфлікт інтересів». Він має намір оскаржити це рішення. У Сімферополі суд уже відхиляв скаргу адвоката Полозова на недопуск до захисту Чубарова.

Наприкінці березня цього року слідком Росії в Криму заочно висунув обвинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Кримінальні справи порушені за ч. 1 ст. 212 (організація масових заворушень), ч. 2 ст. 280.1, ч. 1 ст. 280.1 КК Росії (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії).

Чубаров зазначив, що російська влада «почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і назвала це «ще одним з різновидів репресій проти корінного народу Криму».

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку порушили російські слідчі щодо Чубарова.

6 грудня 2019 року Чубаров анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Мир –​ проти насильства і окупації. Марш гідності». Під час акції активісти мають намір потрапити маршем до Криму через адміністративний кордон. Попередня дата проведення акції –​ 3 травня. Пізніше цю акцію перенесли через пандемію коронавірусу.