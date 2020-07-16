Корабли Каспийской флотилии вернулись в порт базирования Махачкала после успешной сдачи внезапной проверки боевой готовности войск Южного военного округа и продолжили подготовку к военно-морскому параду.

Экипажи кораблей оставшиеся дни до празднования Дня Военно-морского флота посвятят подготовке к военно-морскому параду, который впервые пройдет 26 июля в акватории Каспийского моря у берегов Каспийска, пишет пресс-служба МО России.

Также после парада состоится военно-спортивный праздник, в рамках которого экипажи кораблей и судов обеспечения, а также морские пехотинцы КФл продемонстрируют эпизоды боевой подготовки.

Всего в праздновании Дня ВМФ будет задействовано около 30 единиц кораблей, судов обеспечения и боевой техники КФл, в том числе ракетные и артиллерийские корабли и катера, противодиверсионный катер, гидрографические судна, минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа «Раптор», а также бронетранспортеры БТР-82АМ.

Кроме того, жители и гости Каспийска смогут посетить выставку вооружения и военной техники береговых частей КФл.