Корабли Каспийской флотилии вернулись в порт базирования после учений
|14:30 23.07.2020
|Росія
Корабли Каспийской флотилии вернулись в порт базирования Махачкала после успешной сдачи внезапной проверки боевой готовности войск Южного военного округа и продолжили подготовку к военно-морскому параду.
Экипажи кораблей оставшиеся дни до празднования Дня Военно-морского флота посвятят подготовке к военно-морскому параду, который впервые пройдет 26 июля в акватории Каспийского моря у берегов Каспийска, пишет пресс-служба МО России.
Также после парада состоится военно-спортивный праздник, в рамках которого экипажи кораблей и судов обеспечения, а также морские пехотинцы КФл продемонстрируют эпизоды боевой подготовки.
Всего в праздновании Дня ВМФ будет задействовано около 30 единиц кораблей, судов обеспечения и боевой техники КФл, в том числе ракетные и артиллерийские корабли и катера, противодиверсионный катер, гидрографические судна, минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа «Раптор», а также бронетранспортеры БТР-82АМ.
Кроме того, жители и гости Каспийска смогут посетить выставку вооружения и военной техники береговых частей КФл.
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