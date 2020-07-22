Отсутствие так называемого “главы” Крыма Сергея Аксенова на мероприятиях с участием президента РФ при закладке десантных кораблей на оккупированном полуострове является демонстрацией нелояльности со стороны Кремля и свидетельствует о грядущей отставке ставленника РФ в Крыму.

Об этом пишет в своем блоге на портале Одесский курьер политический обозреватель Александр Коваленко, пишет ghall.com.

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в мероприятиях по закладке строительства двух десантных кораблей “Иван Рогов” и “Митрофан Москаленко” на крымском судостроительном заводе “Залив”. В то же время, на мероприятия российскими властями демонстративно не был приглашен так называемый “премьер-министр” Крыма Сергей Аксенов.

“20 июля, в оккупированный Крым прибыл глава страны-оккупанта, Владимир Путин, для того, чтобы принять участие в помпезной и пафосной закладке двух универсальных десантных кораблей проекта 23900 “Иван Рогов” и “Митрофан Москаленко” на судостроительном заводе “Залив”. Дело в том, что на данном, по-настоящему грандиозном, с точки зрения пропаганды неототалитарного режима, мероприятии отсутствовал главный официальный надсмотрщик над оккупированным полуостровом – Сергей Аксёнов”, – пишет Александр Коваленко.

Данный информационный повод не был освещен российскими пропагандистскими СМИ, что по мнению Александра Коваленко свидетельсвутет о том, что данный жест был адресован лично Сергею Аксенову.

“И это, почему-то не бросилось в глаза российской пропагандистской прессе, а ведь момент весьма необычный и в какой-то степени, пикантный! В оккупированном Крыму закладываются президентом страны-оккупанта первые в истории страны-оккупанта корабли данного класса, а главный надсмотрщик страны-оккупанта за оккупированной территорией – отсутствует”, – написал обозреватель.

Аналитик отмечает, что против главы оккупированного Крыма ведется кампания по дискредитации из-за разворовывания средств “Ялтинского международного экономического форума”, а само отсутствие приглашения является “черной меткой” от властей РФ, свидетельствующей о грядущей отставке.

“Хотя, в этом нет ничего удивительного. Просто Путин, таким образом, продемонстрировал, что дни Сергея Аксёнова на его посту сочтены. Иными словами, демонстративно, лично вручил “чёрную метку” крымскому горе-гауляйтеру. Дело в том, что начиная с весны, против Сергея Аксёнова развернулась масштабная информационная компания по дискредитации. Хотя, чтобы дискредитировать данного персонажа, даже и напрягаться особенно не нужно, но всё же, кремлевская элита задействовала определенный медиаресурс против него. Причиной для порки Аксёнова, переросшей в тотальный фатум, стало то, что гауляйтер запустил руку в сокровенное столичной элиты – распил “Ялтинского международного экономического форума”. Позарившись на эту кормушку Аксёнов тут же стал персоной нон-грата и нынешний финт Владимира Путина яркий тому пример”, – подытожил Александр Коваленко.