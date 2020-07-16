В среду, 22 июля, по Симферопольской объездной дороге в сторону Севастополя прошла большая колонна российской военной техники – не менее 35 бронетранспортеров и 30 грузовых машин разного назначения.

На большинстве бронетранспортеров были установлены «андреевские флаги», которые являются флагом военно-морских сил России, пишут Новости Крыма.

Следом за бронетранспортерами шли штабные машины, топливозаправщики и грузовые машины тылового обеспечения. Техника заняла одну из двух полос движения по объездной, в связи с чем на некоторых участках дороги были замечены заторы.

Издание сообщает, что на минувшей неделе на объездной в Симферополе и на участке трассы «Таврида» было замечено не менее 40 единиц военной техники, которая двигалась в сторону Симферополя.

Фото с сайта Новости Крыма